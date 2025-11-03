SPOR

CANLI | Çaykur Rizespor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Kasım 2025

Çaykur Rizespor, 3 Kasım 2025'te Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü Çaykur Didi Stadyumu'nda konuk ediyor. Maçın hakemi Ömer Güldibi, heyecan dolu bir karşılaşmayı yönetecek.

Berker İşleyen

13:00 - 03 Kasım 2025

Kayserispor’daki kötü gidişat devam ediyor! Savunma ve hücum işlemiyor!

CANLI | Çaykur Rizespor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 03 Kasım 2025
Kayserispor, Süper Lig’in ilk 9 haftasında en az gol atan ve en çok gol yiyen 2 takımdan birisi oldu.

09:00 - 03 Kasım 2025

Bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama! "Bahisten çok daha kötü şeyler oldu"

Bahis soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama! "Bahisten çok daha kötü şeyler oldu"
Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, bahis soruşturması kapsamında 149 hakemin 8-12 ay hak mahrumiyeti cezası almasına ilişkin "Türk futbolunda bahçemizi süpürme dönemi çoktan geçmiştir. Hepimizin bahçesinde enkaz var. Bu enkazı temizlememiz lazım." dedi.

05:00 - 03 Kasım 2025

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

05:00 - 03 Kasım 2025

(Özet) Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

![(Özet) Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları]()
Çaykur Rizespor, 22 Ekim 2025 tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Zorlu maç, ev sahibi ekip için büyük önem taşıyor.

