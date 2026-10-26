CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ekim 2026
26 Ekim 2026 tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı, Türkiye futboluna damga vuracak bir mücadele söz konusu. Hakem Halil Meler yönetimindeki bu derbi, taraftarların heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak.
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