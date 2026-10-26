SPOR

Kapat
CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ekim 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Çaykur Rizespor - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Ekim 2026

26 Ekim 2026 tarihinde Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı, Türkiye futboluna damga vuracak bir mücadele söz konusu. Hakem Halil Meler yönetimindeki bu derbi, taraftarların heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Çaykur Didi
Hakem Halil Meler
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
-
Trabzonspor Trabzonspor

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
-
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
El Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktıEl Clasico'da sevinen taraf Real Madrid! Arda Güler ve Mbappe, Lamine Yamal'ı yıktı
Bursaspor'da Iheanacho'dan tarihi rekor!Bursaspor'da Iheanacho'dan tarihi rekor!
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.