CANLI|Fenerbahçe - Nice maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde bu önemli maç öncesi uzun süredir devam eden sakatlığı sebebiyle Jhon Duran ve sağ ayak başparmağında kırık meydana gelen Talisca’nın oynamayacağı belirtildi. Sarı lacivertlilerde Kadıköy’de oynanacak maç öncesi tek hedef galibiyet. Peki Fenerbahçe’nin Nice ile oynayacağı karşılaşma hangi kanaldan ve saat kaçta yayınlanacak? İşte cevabı…

TEDESCO: ''BUGÜN SAHADA İYİ BİR TAKIM OLACAK''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti. Maç öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam "Her maç önemli ama Zagreb'te kaybetmiş olmamız bu maçı bizim için mutlak kazanılması gereken bir maç haline getiriyor. Harika bir stadyumda, harika bir destekle, bugün sahada iyi bir takım olacak." diye konuştu.Tedesco, Avrupa kulvarında maç maç gideceklerini söylerken "Herhangi bir hesaplama yapmadık. Çünkü önümüzde çok fazla oynayacağımız maç var. Hedefimiz önce bugünkü maçı kazanmak. Çünkü iyi bir takımımız var. Gerçekten bir şeyler başarabileceğimizi hissediyorum." sözlerini söyledi.