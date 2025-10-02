SPOR

CANLI|Fenerbahçe - Nice maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam Fransız temsilcisi Nice ile karşılaşacak. Avrupa’da ilk maçında Dinamo Zagreb karşısında sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrılan sarı lacivertliler, bu akşam galibiyet peşinde. Maçı ekran başından takip edecek futbolseverlerin canlı yayın kanal arayışı devam ederken, maça dair önemli notlar ve ilk 11'ler belli oldu...

Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde bu önemli maç öncesi uzun süredir devam eden sakatlığı sebebiyle Jhon Duran ve sağ ayak başparmağında kırık meydana gelen Talisca’nın oynamayacağı belirtildi. Sarı lacivertlilerde Kadıköy’de oynanacak maç öncesi tek hedef galibiyet. Peki Fenerbahçe’nin Nice ile oynayacağı karşılaşma hangi kanaldan ve saat kaçta yayınlanacak? İşte cevabı…

TEDESCO: ''BUGÜN SAHADA İYİ BİR TAKIM OLACAK''

CANLI|Fenerbahçe - Nice maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 ler belli oldu... 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti. Maç öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam "Her maç önemli ama Zagreb'te kaybetmiş olmamız bu maçı bizim için mutlak kazanılması gereken bir maç haline getiriyor. Harika bir stadyumda, harika bir destekle, bugün sahada iyi bir takım olacak." diye konuştu.Tedesco, Avrupa kulvarında maç maç gideceklerini söylerken "Herhangi bir hesaplama yapmadık. Çünkü önümüzde çok fazla oynayacağımız maç var. Hedefimiz önce bugünkü maçı kazanmak. Çünkü iyi bir takımımız var. Gerçekten bir şeyler başarabileceğimizi hissediyorum." sözlerini söyledi.

MAÇTA İLK 11'LER AÇIKLANDI!

CANLI|Fenerbahçe - Nice maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 ler belli oldu... 2

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Talisca, Asensio, İsmail Yüksek, Nene, En Nesyri, Kerem Aktürkoğlu

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Tiago Gouveia, KEvin Carlos, Boga

FENERBAHÇE-NICE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

CANLI|Fenerbahçe - Nice maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 ler belli oldu... 3

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam sahasında Fransa ekibi Nice ile karşı karşıya gelecek. TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT’TAN KÖTÜ HABER GELDİ

CANLI|Fenerbahçe - Nice maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 ler belli oldu... 4

Fenerbahçe’de bu zorlu maç öncesi kaleci İrfan Can Eğribayat’tan kötü haber geldi. Milli eldivenin sağ ayak başparmağında kırık meydana gelmesi sebebiyle karşılaşma kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

MAÇI JOVANOVIC YÖNETECEK

CANLI|Fenerbahçe - Nice maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11 ler belli oldu... 5

Fenerbahçe’nin iç sahada karşılaşacağı Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Karşılaşmada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

19:45
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Nice Nice

En Çok Aranan Haberler

