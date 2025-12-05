Bahis soruşturmasında hangi maçlar var? Başsavcılık açıkladı: Başkan, antrenör, futbolcu...

Futbolda genişleyen bahis soruşturması, spor dünyasında adeta şok etkisi yarattı. Aralarında spor yorumcusu Ahmet Çakar, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük ile Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, dosyaya iki maçın dahil edildiği açıklandı. Başsavcılık, inceleme altındaki karşılaşmaların Ankaraspor–Nazilli Belediyespor ve Ümraniyespor–Giresunspor maçları olduğunu duyurdu.

“ŞUT ATILMAYAN MAÇ” SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Soruşturmanın ilk ayağını oluşturan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçı, 2023-2024 sezonunda, 28 Nisan 2024’te 2. Lig’de oynanmıştı. Karşılaşmanın “şut atılmayan maç” olarak kayıtlara geçmesi, bahis manipülasyonu şüphesini güçlendirdi.

TFF 1. LİG’DEKİ MÜCADELE DE DOSYADA

Dosyaya giren ikinci maç ise 24 Aralık 2023’te TFF 1. Lig’de oynanan Ümraniyespor–Giresunspor karşılaşması. Ümraniyespor’un sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup ettiği bu maçın da olağan dışı bahis hareketleri nedeniyle mercek altına alındığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK GÖZALTINDAKİ İSİMLERİ AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu soruşturmayla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-28/04/2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ve 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs,

-24/12/2023 tarihinde oynanan Ümraniyespor Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1'i futbolcu toplamda 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmişti.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Spor dünyasında geniş yankı uyandıran operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin, farklı düzeylerde bahis manipülasyonu, yönlendirme ve çıkar sağlama iddialarıyla suçlandığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin adreslerde arama ve gözaltı işlemlerine devam ettiği, soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni isimlere de uzanabileceği belirtiliyor.

Türkiye gündemine oturan dosyanın, futbol dünyasında büyük bir temizliğin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.