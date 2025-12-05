SPOR

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı gözaltına alındı!

Son dakika... Bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı gözaltına alındı.

Berker İşleyen
Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalga ile yeniden dönerken. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınan isimler ortaya çıkmaya başlarken Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da futbolda bahis skandalı ile başlayan ikinci dalgada gözaltına alındığı öğrenildi.

METEHAN BALTACI DA GÖZALTINDA

Bir gözaltına alınan isimde Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı oldu. Baltacı, aynı soruşturma kapsamında daha önce 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

SON DAKİKA: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı gözaltına alındı! 1

AHMET ÇAKAR DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan isimlerden biri de eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar olduğu öğrenilmişti.

