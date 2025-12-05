SON DAKİKA: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı Metehan Baltacı gözaltına alındı!

Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyon ikinci dalga ile yeniden dönerken. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındığını açıklamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltına alındı

Gözaltına alınan isimler ortaya çıkmaya başlarken Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da futbolda bahis skandalı ile başlayan ikinci dalgada gözaltına alındığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar gözaltına alındı!

METEHAN BALTACI DA GÖZALTINDA

Bir gözaltına alınan isimde Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı oldu. Baltacı, aynı soruşturma kapsamında daha önce 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

AHMET ÇAKAR DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan isimlerden biri de eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar olduğu öğrenilmişti.