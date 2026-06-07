CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde aylardır liderlik yarışı ve dev transfer vaatleriyle spor gündemini meşgul eden olağanüstü seçimli genel kurulda en kritik aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli camianın yeni başkanını ve geleceğini belirleyecek tarihi günde, kongre üyeleri oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Beyaz pusula: Hakan Safi

Sarı pusula: Aziz Yıldırım

Seçim günü SAAT 10.00'DA SANDIKLAR AÇILDI Haftalarca süren sert tartışmalar, televizyon programları ve dün salonda yaşanan yer yer gergin anların ardından, kulüp divan kurulunun koordinasyonunda oy verme alanları tamamen hazır hale getirildi. Genel kurul üyelerinin sarı-lacivertli kulübün geleceğine yön vereceği oy verme işlemi, sabah saat 10.00 itibarıyla resmen başladı.