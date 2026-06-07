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CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor
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CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı tarihi kongrede, merakla beklenen oy verme işlemi saat 10.00'da resmen başladı.

Emre Şen

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde aylardır liderlik yarışı ve dev transfer vaatleriyle spor gündemini meşgul eden olağanüstü seçimli genel kurulda en kritik aşamaya gelindi. Sarı-lacivertli camianın yeni başkanını ve geleceğini belirleyecek tarihi günde, kongre üyeleri oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Beyaz pusula: Hakan Safi
Sarı pusula: Aziz Yıldırım

Seçim günü

SAAT 10.00'DA SANDIKLAR AÇILDI

Haftalarca süren sert tartışmalar, televizyon programları ve dün salonda yaşanan yer yer gergin anların ardından, kulüp divan kurulunun koordinasyonunda oy verme alanları tamamen hazır hale getirildi. Genel kurul üyelerinin sarı-lacivertli kulübün geleceğine yön vereceği oy verme işlemi, sabah saat 10.00 itibarıyla resmen başladı.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor 1

Seçim günü

AZİZ YILDIRIM MI, HAKAN SAFİ Mİ?

Kongre üyeleri, Aziz Yıldırım ile iddialı projeleri ve dünya yıldızı transfer sözleriyle dikkat çeken Hakan Safi arasında bir tercih yapacak. Yoğun katılımın beklendiği seçim organizasyonunda, binlerce üyenin erken saatlerden itibaren oy kullanma alanlarında uzun kuyruklar oluşturmaya başladığı gözlendi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar saat 17.00'de kapanacak ve Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek olan oy sayım sürecine geçilecek.

CANLI - Fenerbahçe sandık başında! Aziz Yıldırım ile Hakan Safi yarışıyor 2

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seçim Aziz Yıldırım kongre fenerbahçe Hakan Safi
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