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Gedson Fernandes, Galatasaray'a geri dönüyor! Dursun Özbek direksiyona geçti

Galatasaray, eski yıldızı Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile masaya oturdu. Dursun Özbek'in ısrarla istediği oyuncu dönmeye sıcak bakıyor.

Gedson Fernandes, Galatasaray'a geri dönüyor! Dursun Özbek direksiyona geçti
Emre Şen

Süper Lig'de yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu tartışmasız bir yıldızla güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen bir isim geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak üzere harekete geçti.

SPARTAK MOSKOVA İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gedson Fernandes, Galatasaray a geri dönüyor! Dursun Özbek direksiyona geçti 1

Galatasaray kurmayları, 27 yaşındaki Portekizli dinamo için rotayı Rusya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, yetenekli orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Spartak Moskova kulübüyle resmi temaslara başladığı ve pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

FİLMLERİ ARATMAYAN TRANSFER GEÇMİŞİ

Gedson Fernandes, Galatasaray a geri dönüyor! Dursun Özbek direksiyona geçti 2

Portekizli yıldızın Galatasaray ile olan geçmişi, taraftarların hafızasında hala tazeliğini koruyor. 2021 yılında Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralanan Gedson, gösterdiği performansla tribünlerin sevgilisi olmuştu. Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'da kalmak isteyen ve sarı-kırmızılı tişörtle havalimanında beklediği görüntülerle akıllara kazınan yıldız oyuncunun transferi o dönem gerçekleşmemişti.

Anlaşmazlıkların ardından devreye giren Beşiktaş, Gedson'u kadrosuna katmış ve başarılı oyuncu siyah-beyazlı formayla sergilediği performansın ardından 20 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle Spartak Moskova'nın yolunu tutmuştu.

DURSUN ÖZBEK ŞARTLARI ZORLUYOR, GEDSON SICAK BAKIYOR

Gedson Fernandes, Galatasaray a geri dönüyor! Dursun Özbek direksiyona geçti 3

Aradan geçen yılların ardından Gedson Fernandes cephesinden Galatasaray'a yeniden yeşil ışık yandı. Rusya'dan ayrılmaya sıcak bakan yıldız ismin, parçalı formayı giymeye hazır olduğu ifade ediliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat ilgilendiği ve "Tüm şartları zorlayın" talimatı verdiği bu dev transfer harekatının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gedson Fernandes galatasaray
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