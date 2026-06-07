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Beşiktaş'ta Italiano'nun ilk hedefi Riccardo Orsolini

Beşiktaş'ın yeni hocası Vincenzo Italiano, yönetimden ilk transferini istedi. İtalyan teknik adam, Bologna'dan eski öğrencisi Orsolini'yi talep etti.

Beşiktaş'ta Italiano'nun ilk hedefi Riccardo Orsolini
Emre Şen

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano dönemi resmen başlarken, İtalyan çalıştırıcı gelecek sezonun kadro planlaması için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. 48 yaşındaki deneyimli teknik adamın, siyah-beyazlı yönetimle gerçekleştirdiği ilk transfer zirvesinde oldukça net taleplerde bulunduğu öğrenildi.

ADALI VE ÖZEN İLE KRİTİK ZİRVE

Beşiktaş ta Italiano nun ilk hedefi Riccardo Orsolini 1

Siyah-beyazlıların çiçeği burnunda hocası Vincenzo Italiano'nun; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Direktörü Önder Özen ile bir araya gelerek takımın eksik bölgeleri üzerine kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi. İtalyan teknik adamın, bu kritik görüşmede hücum hattı için yönetime sunduğu ilk ismin ise eski öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

HEDEFTEKİ İSİM: RICCARDO ORSOLINI

Beşiktaş ta Italiano nun ilk hedefi Riccardo Orsolini 2

Gelen bilgilere göre Italiano, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 29 yaşındaki yıldız sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'nin mutlaka kadroya katılması gerektiğini vurguladı. Başarılı çalıştırıcının, eski öğrencisinin oyun sistemine tam uyum sağlayacağını ve transferin gerçekleşmesi halinde takıma hücum anlamında çok büyük bir katkı vereceğini Başkan Adalı ve Önder Özen'e detaylı bir raporla anlattığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Vincenzo Italiano
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