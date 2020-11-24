CANLI | Fenerbahçe-Sivas Belediye

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorilerinden olan Fenerbahçe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Ülker Stadı'nda ağırlıyor.
Maçın canlı anlatımı saat 21.00'de bu sayfada olacak.
Fenerbahçe'nin 11'i:Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta
Sarı Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
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