SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. CANLI | Fenerbahçe-Sivas Belediye

CANLI | Fenerbahçe-Sivas Belediye

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2020 19:54 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Fenerbahçe-Sivas Belediye

Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli favorilerinden olan Fenerbahçe, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u Ülker Stadı'nda ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 21.00'de bu sayfada olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin 11'i:Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta

YILDIZ İSİMLER YOK

Sarı Lacivertliler'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal... Bitkileri karıştırıp içenler dikkat! Ihlamur, zencefil ve bal...
Alex de Souza futbola geri dönüyor!Alex de Souza futbola geri dönüyor!
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının fiyatı belli oldu
Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı
Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
10 yıllık anlaşma! Transferde flaş gelişme...
İşte Süper Lig'in şampiyonluk favorisi!
İşte Süper Lig'in şampiyonluk favorisi!
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
Flaş açıklama! "Futbolcu ha maç satmış, ha karısını satmış"
Flaş açıklama! "Futbolcu ha maç satmış, ha karısını satmış"
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
Galatasaray'dan gündemi sallayacak transfer bombası!
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alex de Souza futbola geri dönüyor!
Alex de Souza futbola geri dönüyor!
Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi!
Fenerbahçe'de dev derbi öncesi müjde!
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber! Enner Valencia...
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
Fenerbahçe'de Perotti şoku!
Fenerbahçe'de Perotti şoku!
Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor..."
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.