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Real Madrid'de Klopp gelişmesi! Riquelme resmen açıkladı

Real Madrid'de başkan adayı Enrique Riquelme, seçimi kazanması halinde efsane teknik direktör Jurgen Klopp'u takımın başına getireceğini duyurdu.

Real Madrid'de Klopp gelişmesi! Riquelme resmen açıkladı
Emre Şen

İspanya La Liga devi Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi sular ısınıyor. Dünyanın en büyük futbol kulüplerinden birini yönetmeye talip olan başkan adayı Enrique Riquelme, spor kamuoyunu sarsacak çok çarpıcı bir vaatte bulundu. Riquelme'nin hedefindeki isim ise Avrupa futbolunun efsanevi hocalarından Jurgen Klopp oldu.

SEÇİMİ KAZANIRSA TAKIM KLOPP'A EMANET

Real Madrid'de Florentino Perez'in karşısına güçlü bir vizyonla çıkmaya hazırlanan Enrique Riquelme, teknik direktörlük koltuğu için düşündüğü planı resmen açıkladı. Riquelme, taraftarları heyecanlandıracak bir projeyle yola çıktığını belirterek, başkanlık seçiminden zaferle ayrılması durumunda takımın başına Alman teknik adam Jurgen Klopp'u getireceğini müjdeledi.

KLOPP DİNLENME SÜRECİNİ BOZACAK MI?

Liverpool'da geçirdiği tarihi ve kupa dolu dönemin ardından futbola bir süre ara verme kararı alan Jurgen Klopp'un, bu dev teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Dünyaca ünlü Alman çalıştırıcının ismi, daha önce de birçok Avrupa devi ve milli takımlarla anılmış ancak Klopp dinlenmek istediğini vurgulamıştı.

Real Madrid gibi devasa bir markanın ve Riquelme'nin iddialı projesinin, Klopp'u bu tatilden erken döndürüp döndüremeyeceği İspanyol ve dünya basınında bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Jürgen Klopp real madrid
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