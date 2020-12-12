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CANLI | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.12.2020 19:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor canlı anlatımı...

CANLI | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

CANLI | FENERBAHÇE 0-0 YENİ MALATYASPOR

1' Hakemin ilk düdüğü geldi ve zorlu mücadele başladı...

3' Yeni Malatyaspor'da Chebake'in sağ kaanttan yaptığı ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

5' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe karşıladı.

6' PENALTI! Tetteh ceza sahasında Tisserand'ın faulüyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

8' YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ! Adem Büyük topu ve kaleci Altay'ı ayrı köşelere yolladı!

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

OZAN VE PELKAS SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.

Bu isimler, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

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