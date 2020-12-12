CANLI | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

1' Hakemin ilk düdüğü geldi ve zorlu mücadele başladı...
3' Yeni Malatyaspor'da Chebake'in sağ kaanttan yaptığı ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.
5' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe karşıladı.
6' PENALTI! Tetteh ceza sahasında Tisserand'ın faulüyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
8' YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ! Adem Büyük topu ve kaleci Altay'ı ayrı köşelere yolladı!
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Tetteh, Adem, Kubilay, Umut
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında 6 futbolcusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Yukatel Denizlispor maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.
Bu isimler, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
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