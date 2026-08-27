CANLI | Ferencvaros - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
27 Ağustos 2026 tarihinde Ferencvaros, Groupama Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek. Bu kritik maçta hakem Rade Obrenovic görev alacak. İki takımın zaferi için mücadele edeceği bu karşılaşma heyecan dolu geçecek.
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