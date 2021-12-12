CANLI: Formula 1'de dev yarış başladı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son yarışı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılıyor. Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur sonunda şampiyon ortaya çıkacak. Formula 1 tarihinde 2010, 2014 ve 2016 yıllarının ardından 4. kez şampiyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliği yaptığı yarışta belli olacak.

Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak istiyor.

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LAP 1: Liderliği geri almak için 7. virajda atak yapan Verstappen, virajı içten almak istediği sırada Hamilton ile temas yaşadı.

LAP 3: Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın dışarı taşmasına isyan etti. FIA herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. FIA, Verstappen'in Hamilton'ı pistin dışına zorladığı için Hamilton'ın Verstappen'e yer vermesine gerek olmadığını açıkladı.

LAP 6: Geride kalan 5. tur sonunda Hamilton liderliğini sürdürüyor. 1,8 saniye ile Hamilton önde gidiyor.

LAP 12: Hamilton 4 saniye farkla Verstappen'in önünde devam ediyor.

LAP 14: Max Verstappen arka lastiklerinin kötü olduğunu söylemesinin ardından pite girdi. Sert hamura geçiş yapan Verstappen, 4. sırada piste geri döndü.

