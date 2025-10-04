CANLI | Galatasaray - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’in 8.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi iki takımda hazırlıklarına devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettiği şey ise karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı ve maçın saat kaçta oynanacağı. Maça dair önemli bilgiler, istatistikler ve muhtemel 11’ler haberimizde. İşte detaylar…

GALATASARAY'DAN DERBİ GÜNÜ PAYLAŞIMI Süper Lig lideri Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪'' etiketiyle bir video yayınladı... #BugünGünlerdenGALATASARAY 💪



🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu

🗓️ 8. Hafta

⚽ Beşiktaş

📆 04.10.2025

⏰ 20.00

🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

📲 #GSvBJK pic.twitter.com/2AM9jZfLtd — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 3, 2025

BEŞİKTAŞ’TA 2 EKSİK VAR! Beşiktaş’ta antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol ayak kemiğinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Kocaelispor müsabakasında omzu çıkan Tammy Abraham’ın omzunun yerine takıldığı fakat karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

CİMBOM TAM KADRO! Galatasaray derbiye tam kadro çıkacak. Sarı kırmızılılarda eksik bulunmazken Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA? Yeni sezonda Süper Lig heyecanı beIN Sports ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma 20:00 da başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU! Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.