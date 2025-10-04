CANLI | Galatasaray - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’in 8.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi iki takımda hazırlıklarına devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettiği şey ise karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı ve maçın saat kaçta oynanacağı. Maça dair önemli bilgiler, istatistikler ve muhtemel 11’ler haberimizde. İşte detaylar…
Süper Lig lideri Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪'' etiketiyle bir video yayınladı...
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 3, 2025
🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
🗓️ 8. Hafta
⚽ Beşiktaş
📆 04.10.2025
⏰ 20.00
🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park
📲 #GSvBJK pic.twitter.com/2AM9jZfLtd
Beşiktaş sosyal medya hesabından ''Derbi günü. 🦅'' açıklamasıyla bir paylaşım yayınladı...
Derbi günü. 🦅#BurasıBeşiktaş | #TSL pic.twitter.com/ZdYfg8kNEy— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 3, 2025
Beşiktaş’ta antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol ayak kemiğinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Kocaelispor müsabakasında omzu çıkan Tammy Abraham’ın omzunun yerine takıldığı fakat karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.
Galatasaray derbiye tam kadro çıkacak. Sarı kırmızılılarda eksik bulunmazken Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.
Yeni sezonda Süper Lig heyecanı beIN Sports ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma 20:00 da başlayacak.
Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi
Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva
Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 358 karşılaşmada sarı kırmızılılar 128 kez galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa sahadan galip ayrıldı. 114 karşılaşma ise berabere tamamlandı.
