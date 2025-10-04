SPOR

CANLI | Galatasaray - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Rams Park’da karşı karşıya gelecek iki takım hazırlıklarını tamamlarken, maç saatini beklemeye geçti. Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürmek isterken, Beşiktaş ise zirve yarışında iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman? Hepsi ve daha fazlası işte bu haberde…

Süper Lig’in 8.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi iki takımda hazırlıklarına devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettiği şey ise karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı ve maçın saat kaçta oynanacağı. Maça dair önemli bilgiler, istatistikler ve muhtemel 11’ler haberimizde. İşte detaylar…

GALATASARAY'DAN DERBİ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Süper Lig lideri Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪'' etiketiyle bir video yayınladı...

BEŞİKTAŞ'TAN DERBİ PAYLAŞIMI GELDİ!

Beşiktaş sosyal medya hesabından ''Derbi günü. 🦅'' açıklamasıyla bir paylaşım yayınladı...

BEŞİKTAŞ’TA 2 EKSİK VAR!

Beşiktaş’ta antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası sol ayak kemiğinde kemik ödemi tespit edilen Demir Ege Tıknaz Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek. Ligde son oynanan Kocaelispor müsabakasında omzu çıkan Tammy Abraham’ın omzunun yerine takıldığı fakat karşılaşmada oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

CİMBOM TAM KADRO!

Galatasaray derbiye tam kadro çıkacak. Sarı kırmızılılarda eksik bulunmazken Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.

MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Yeni sezonda Süper Lig heyecanı beIN Sports ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma 20:00 da başlayacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

TARİHSEL SÜREÇTE DEV DERBİ!

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı ve o müsabakayı da siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında bugüne kadar oynanan 358 karşılaşmada sarı kırmızılılar 128 kez galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 116 defa sahadan galip ayrıldı. 114 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

