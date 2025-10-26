SPOR

Galatasaray - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
CANLI | Galatasaray - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Hafta içinde Bodo/Glimt galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi’nde 2.galibiyetini alan Galatasaray, Süper Lig’in 10.haftasında evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray ile 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Göztepe Rams Park’da kozlarını paylaşacak. Peki Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Ne zaman? Takımların sakatlık durumları ve hepsi haberimizde…

Emre Şen

Süper Ligi’n 10.haftasında Galatasaray evinde Göztepe’yi ağırlıyor. 3 puan için sahaya çıkacak iki takımda formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Galatasaray, tek mağlubiyeti olan Göztepe’yle Rams Park’da karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesi ilk 11’ler belli olurken, taraftarlar ise maçı merakla bekliyor. Peki Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve Ne zaman? İşte maça dair tüm detaylar ve ilk 11’ler haberimizde…

Maç önü

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Olaitan, Juan, Janderson.

Maç önü

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Galatasaray - Göztepe maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç önü

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor.

Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.

Maç önü

SAHASINDA 3O MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
17:00
Galatasaray Galatasaray
-
Göztepe Göztepe

