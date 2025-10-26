CANLI | Galatasaray - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Ligi’n 10.haftasında Galatasaray evinde Göztepe’yi ağırlıyor. 3 puan için sahaya çıkacak iki takımda formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan lider Galatasaray, tek mağlubiyeti olan Göztepe’yle Rams Park’da karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç öncesi ilk 11’ler belli olurken, taraftarlar ise maçı merakla bekliyor. Peki Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta ve Ne zaman? İşte maça dair tüm detaylar ve ilk 11’ler haberimizde…

Maç önü 11'LER BELLİ OLDU Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen. Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Furkan, Cherni, Dennis, Rhaldney, Arda Okan, Olaitan, Juan, Janderson.

Maç önü GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma bugün saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Galatasaray - Göztepe maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Maç önü GALATASARAY'DA 3 EKSİK İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.