Dortmund'da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktı

Borussia Dortmund, takımın önemli isimlerinden Karim Adeyemi'nin geleceği konusunda büyük bir endişe yaşıyor. Ancak Alman basınında yer alan iddialara göre bu krizin sebebi saha içi performans veya maddi anlaşmazlıklar değil. Bild gazetesi, Dortmund'daki "ayrılık" rüzgarının arkasındaki gerçek nedeni ortaya çıkardı.

SEBEBİ FUTBOL DEĞİL, KIZ ARKADAŞI!

Habere göre, genç yıldızın takımdan ayrılma düşüncesinin altında yatan temel sebep kız arkadaşı. Adeyemi'nin sevgilisinin, "Başka bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum" şeklindeki ısrarlı talebinin, oyuncunun kariyer planlarını altüst ettiği belirtildi.

Adeyemi'nin bu talep karşısında Dortmund'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerine başka bir ülkede devam etme fikrine yöneldiği ifade ediliyor.

YÖNETİM MASADAN KALKTI

Bu gelişme üzerine Borussia Dortmund yönetimi de şoke oldu. 23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmak için görüşmeler yürüten Alman devi, oyuncunun bu kafa karışıklığı ve ayrılık ihtimali üzerine flaş bir karar aldı.

Sarı-siyahlı yönetim, Adeyemi ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerini geçici olarak durdurdu ve masadan kalktı. Yıldız oyuncunun özel hayatındaki bu durumu çözmeden masaya oturulmayacağı gelen bilgiler arasında.