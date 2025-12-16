SPOR

Dortmund'da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktı

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da gündem Karim Adeyemi! Sarı-siyahlıların 23 yaşındaki yıldızıyla yürütülen yeni sözleşme görüşmeleri sürpriz bir sebeple tıkandı. Ne para ne kariyer... Ayrılık ihtimalinin arkasındaki neden "Aşk" çıktı!

Emre Şen
Karim Adeyemi

Karim Adeyemi

ALM Almanya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Borussia Dortmund, takımın önemli isimlerinden Karim Adeyemi'nin geleceği konusunda büyük bir endişe yaşıyor. Ancak Alman basınında yer alan iddialara göre bu krizin sebebi saha içi performans veya maddi anlaşmazlıklar değil. Bild gazetesi, Dortmund'daki "ayrılık" rüzgarının arkasındaki gerçek nedeni ortaya çıkardı.

SEBEBİ FUTBOL DEĞİL, KIZ ARKADAŞI!

Dortmund da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktı 1

Habere göre, genç yıldızın takımdan ayrılma düşüncesinin altında yatan temel sebep kız arkadaşı. Adeyemi'nin sevgilisinin, "Başka bir Avrupa şehrinde yaşamak istiyorum" şeklindeki ısrarlı talebinin, oyuncunun kariyer planlarını altüst ettiği belirtildi.

Adeyemi'nin bu talep karşısında Dortmund'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerine başka bir ülkede devam etme fikrine yöneldiği ifade ediliyor.

YÖNETİM MASADAN KALKTI

Dortmund da "Yenge" krizi! Yıldız oyuncu aşkı uğruna gemileri yaktı 2

Bu gelişme üzerine Borussia Dortmund yönetimi de şoke oldu. 23 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmak için görüşmeler yürüten Alman devi, oyuncunun bu kafa karışıklığı ve ayrılık ihtimali üzerine flaş bir karar aldı.

Sarı-siyahlı yönetim, Adeyemi ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerini geçici olarak durdurdu ve masadan kalktı. Yıldız oyuncunun özel hayatındaki bu durumu çözmeden masaya oturulmayacağı gelen bilgiler arasında.

