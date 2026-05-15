Torreira ve Yunus Akgün'den şampiyonluk kutlamasında flaş Icardi pankartı!

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dev zaferi taraftarlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutluyor. Galatasaray Lisesi'nde başlayan tarihi kutlamalara damga vuran olay ise stadyuma doğru yapılan otobüs yolculuğu sırasında yaşandı.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADA YOLCULUK

Şampiyonluk ritüellerini harfiyen yerine getiren Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet, ilk olarak Galatasaray Lisesi'nde bir araya geldi. Burada coşkulu kalabalıkla buluşan sarı-kırmızılı kafile, daha sonra üstü açık otobüse binerek Taksim'den kutlamaların merkez üssü olan RAMS Park'a doğru yola çıktı.

TORREIRA VE YUNUS'TAN "GİTME MAURO" ÇAĞRISI

Stadyuma doğru ilerleyen şampiyonluk otobüsünde taraftarın coşkusu doruğa çıkarken, Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün hareketi geceye damga vurdu. İki yıldız futbolcu, sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'dan ayrılması beklenen Arjantinli süperstar Mauro Icardi için "Gitme Mauro" yazılı bir pankart açtı. Takım arkadaşlarının Icardi'ye yönelik bu duygusal çağrısı, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı ve anında sosyal medyanın en çok konuşulan olayı haline geldi.