Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi 1907 TL teklifi

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş, camiaya borcunu ödemek için sembolik 1907 TL maaşla oynamak istediğini iletti.

Emre Şen
Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte gözünü olağanüstü seçimli genel kurula ve yeni kadro yapılanmasına çeviren Fenerbahçe'de, sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili spor kamuoyunu sarsan bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ: "BORCUMU ÖDEMEK İSTİYORUM"

Spor gazetecisi Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Ali Koç döneminden bir yöneticiyle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe camiasına olan bağlılığını ve aidiyet duygusunu vurgulayan deneyimli futbolcunun, bu görüşmede yönetime karşı oldukça duygusal ifadeler kullandığı belirtildi. Mert Hakan Yandaş'ın, "Ben Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum" dediği öne sürüldü.

SEMBOLİK RAKAM: "1907 TL'YE OYNAMAYA HAZIRIM"

Haberin en çarpıcı detayında ise Mert Hakan'ın başkan adaylarına ve yeni gelecek yönetime gönderdiği açık mesaj yer aldı. Yıldız futbolcunun, kulübün kuruluş yılına atıfta bulunarak "1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazırım" dediği iddia edildi.

Taraftarların büyük ilgisini çeken ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu fedakarlık sözleri sonrası gözler kongreye çevrildi. Yeni seçilecek yönetimin, deneyimli futbolcunun bu tarihi teklifine nasıl bir yanıt vereceği ve sözleşme uzatıp uzatmayacağı merakla bekleniyor.

