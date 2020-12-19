CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...
7' Nazım'ın sağ kanattan ortasında Gaziantep savunması ön direkte topu karşıladı.
9' GOL! Sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top üst direkten döndü. Kale ağzında Gustavo'dan seken topu Vetrih tamamladı: 1-0
Fenerbahçe: Oytun - Nazım, Serdar, Tisserand, Novak - Gustavo, Ozan - Ferdi, Pelkas, Mert Hakan - Cisse
Gaziantep: Günay - Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji - Olkowski, Güray Vural, Vetrih, Maxim, Mirallas - Dicko, Muhammet Demir
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Gaziantep karşılaşmasında yer alamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.
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