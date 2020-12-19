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CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.12.2020 19:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe

CANLI | GAZİANTEP FK 0-0 FENERBAHÇE

1' İlk düdük geldi ve zorlu mücadele başladı...

7' Nazım'ın sağ kanattan ortasında Gaziantep savunması ön direkte topu karşıladı.

9' GOL! Sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top üst direkten döndü. Kale ağzında Gustavo'dan seken topu Vetrih tamamladı: 1-0

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Oytun - Nazım, Serdar, Tisserand, Novak - Gustavo, Ozan - Ferdi, Pelkas, Mert Hakan - Cisse

Gaziantep: Günay - Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji - Olkowski, Güray Vural, Vetrih, Maxim, Mirallas - Dicko, Muhammet Demir

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 7 futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, Gaziantep karşılaşmasında yer alamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra kupadaki Karacabey Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören Altay Bayındır cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

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