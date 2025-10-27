CANLI | Gaziantep FK- Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27.10.2025

SPOR

Süper Lig'in kapanış mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Teknik direktör Burak Yılmaz önderliğinde ligde oldukça formda bir görüntü çizen Gaziantep 5. sırada yer alırken, deplasman ekibi Fenerbahçe ise Avrupa'daki Stuttgart galibiyetinin ardından burada da kazanmak istiyor. Futbol severler müsabakayı merakla beklerken, yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? saat kaçta ve ne zaman? İşte aradığınız tüm soruların cevapları...

Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının açılmasını engellemek adına mutlak 3 puan için sahaya çıkarken, ev sahibi Gaziantep FK ise teknik direktör Burak Yılmaz'la yakaladığı form durumunu devam ettirmek istiyor. Haftanın kapanış müsabakasını futbol severler merakla beklerken, maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? saat kaçta ve ne zaman? İşte aradığınız tüm soruların cevapları ve maçın ilk 11'leri haberimizde...

''BİZİM OYUN FELSEFEMİZ BELLİ...''

Burak Yılmaz: "Bizim oyun felsefemiz belli. Aynı felsefe ile çıkıp küçük stratejik değişiklerle maça hazırlandık. Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile oyununu değiştiriyor ve geliştiriyor. Kendimize güvenimizle sahamızda kazanmak için oynayacağız."

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK’nın ilk 11’i: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN YOK

Teknik direktör Tedesco'nun, sakatlığını atlatan Jhon Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenilirken, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise bugünkü maçta yok.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10.haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Bu önemli müsabaka 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Bein Sports 1 ekranlarında olacak.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.