CANLI | Gaziantep FK- Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27.10.2025

Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın kazandığı haftada puan farkının açılmasını engellemek adına mutlak 3 puan için sahaya çıkarken, ev sahibi Gaziantep FK ise teknik direktör Burak Yılmaz'la yakaladığı form durumunu devam ettirmek istiyor. Haftanın kapanış müsabakasını futbol severler merakla beklerken, maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? saat kaçta ve ne zaman? İşte aradığınız tüm soruların cevapları ve maçın ilk 11'leri haberimizde...

Maç önü ''BİZİM OYUN FELSEFEMİZ BELLİ...'' Burak Yılmaz: "Bizim oyun felsefemiz belli. Aynı felsefe ile çıkıp küçük stratejik değişiklerle maça hazırlandık. Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile oyununu değiştiriyor ve geliştiriyor. Kendimize güvenimizle sahamızda kazanmak için oynayacağız."

Maç önü İŞTE İLK 11'LER Gaziantep FK’nın ilk 11’i: Burak, Perez, Arda, Abena, Kevin Rodrigues, Melih, Camara, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Bayo. Fenerbahçe’nin ilk 11’i: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Maç önü İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN YOK Teknik direktör Tedesco'nun, sakatlığını atlatan Jhon Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenilirken, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise bugünkü maçta yok.