Dursun Özbek'ten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na sert sözler! ''Köpek kim kuzu kim açıkla!''

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek gündeme dair soruları yanıtlamak ve TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısına cevap vermek adına kameraların karşısına çıktı.

''YÜREKTEN İNANIYORUM''

Dursun Özbek, "Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzüntülüyüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçımız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

''BAŞARIYI MONACO'YA DİLEMİŞSİN''

Dursun Özbek, "Monaco maçı konsantrasyonumuz bozulmasın diye bekledim. Artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı bu önemli maçımızdan saatler önce kameralar karşısında maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşmasının sonunda Galatasaray'a başarılar diliyor. Yaptığın açıklamalarla sen aslında başarıyı Monaco'ya dilemiş vaziyettesin." diye konuştu.

''MİLLİ BİR OLAY DEĞİL Mİ YANİ!''

Dursun Özbek, "Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani?" açıklamasında bulundu.

''KÖPEK KİM? ÇOMAKSIZ GEZEN KİM?''

Dursun Özbek, "Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanın yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın.

Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinledir' diyorsun. Köpek kim kuzu kim çık açıkla! Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldik. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim!" dedi.

''FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENMİŞ'' DİYE AÇIKLAMA YAPTI

Dursun Özbek, "Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya!" dedi.

''ALLAH'IN SOPASI YOKTUR...''

Dursun Özbek, "Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz ama unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur." diye konuştu.

''GALATASARAY NEFRETİ AYYUKA ÇIKMIŞTIR...''

Dursun Özbek, "TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun." dedi.

''BAŞKANLAR KONUŞSUN, CEZA VERMEYECEĞİM DEDİN AMA!''

Dursun Özbek, "Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ICARDI'NİN AÇIKLAMALARINA DEĞİNDİ! ''ICARDI İLE BİZİM NE PROBLEMİMİZ OLABİLİR...''

Dursun Özbek, "Icardi ile ilgili bizim ne problemimiz olabilir? Icardi'nin verdiği hizmeti kim inkar edebilir? Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes bizi aşağı çekmek istiyor. Hiçbiri bizi etkilemez! Herkes haber yaparken haddini bilsin!" dedi.

''ANTALYA MAÇINA SİYAH FORMAYLA MI ÇIKACAKSINIZ?''

SORU: "Bu konuşmadan da rekor ceza yiyeceksiniz. Galatasaray taraftarından aldığım iki soru var. TFF'nin yaptıklarına karşılık biz Galatasaray olarak TFF'ye nasıl bir tepki vereceğiz? Antalya maçına siyah formayla mı çıkacaksınız? TFF'ye karşı yaptırınız olacak mı?"

Dursun Özbek, "Arkadaşlarımla konuşacağım. Forma konusu yönetmeliklerle bellidir. TFF'nin yaklaşımını protesto ediyoruz. Biz hiçbir zaman sahadan çekilerek kaçarak protesto etmeyiz. Biz mücadelemizde alışığız, son 3 senedeki olaylara bakın. Hep benzer gelişiyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya! Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray lehine yapılan yorumun muhatabı TFF başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Başkan olduğum günden itibaren kendi camiamın içinde de, iştirak ettiğim tüm turnuvalarda sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Sayın başkan, bu tavrımı yanlış anlamış. Kuzu gibi dinlediler, yok efendim köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar. Aynı seviyeye inmemek için büyük gayret gösteriyorum. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini korumak zorunluluğu var." dedi.

''BU KİMSENİN HADDİ DEĞİL...''

SORU: "TFF'nin tarafsızlığını yitirdiğini söylediniz. Futbolda bahis ve şike operasyonu var. Tarafsızlığını yitiren bir kurum Galatasaray'a hakkaniyetli karar vereceğini düşünüyor musunuz?"

Dursun Özbek: "TFF'nin yaptığı gerek yasal gerek yasadışı bahisle ilgili kararlarını desteklediğimizi söyledik daha önce. Sözümüzün arkasındayım. Kulüp olarak arkasındayız. Orada herhangi bir şey yok. Elbette ki şikeye karışan varsa, tevessül eden varsa TFF cezasını verecektir. Sorunun anlamı şu; TFF'nin bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilgilendirmeye karar gider mi diye soruyorsun aslında. Bu kimsenin haddi değil! Galatasaray'ı ben yönetiyorum arkadaşlarımla beraber. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz! Ona ne TFF'nin ne başka birinin gücü yeter!"

''GEÇMİŞTE TEHDİT BUGÜN TEHDİT!''

Dursun Özbek, "Sen Galatasaray Başkanı ve başkan vekiline “Beni kuzu gibi dinlediler” diyemezsin! Senin haddin değil. Sen kendini ne zannediyorsun? Sürekli tehdit ediyorsun! Geçmişte tehdit, bugün tehdit, nerdeyiz biz ya?"

İSTİFAYA DAVET EDİYOR MUSUNUZ?

SORU: “TFF başkanını açık açık istifaya davet ediyor musunuz?”

Dursun Özbek, "Bu bizim işimiz değil. TFF başkanı zaten kendisi 'Yönetemediğimde kendim giderim' diyor. Şimdi yapması gereken, bu işi yönetebilmiş mi, yönetememiş mi bakmak." dedi.