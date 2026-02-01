CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Şubat 2026
01 Şubat 2026'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı, takımın ligdeki seyrini belirleyecek önemli bir karşılaşma olacak. Hakem Erdem Mertoğlu’nun yöneteceği bu mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum