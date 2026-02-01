SPOR

Kapat
CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Şubat 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Gençlerbirliği - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Şubat 2026

01 Şubat 2026'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı, takımın ligdeki seyrini belirleyecek önemli bir karşılaşma olacak. Hakem Erdem Mertoğlu’nun yöneteceği bu mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Eryaman Stadyumu
Hakem Erdem Mertoğlu
Gençlerbirliği Gençlerbirliği
-
-
Gaziantep FK Gaziantep FK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çağdaş Atan: "Soru mu sordun fırça mı attın! Haddinizi bilin"Çağdaş Atan: "Soru mu sordun fırça mı attın! Haddinizi bilin"
NBA’den Paul George’a tarihi ceza! Tam 25 maç ceza aldı!NBA’den Paul George’a tarihi ceza! Tam 25 maç ceza aldı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.