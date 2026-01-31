SPOR

Çağdaş Atan'dan Beşiktaş maçı sonrası gazetecilere şok çıkış! "Soru mu sordun fırça mı attın! Haddinizi bilin"

Beşiktaş Süper Lig'in 20.haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 ile geçerken, maçın ardından yeşil-beyazlı takımın teknik adamı Çağdaş Atan basın mensuplarından gelen bir soruya çok sinirlendi. Atan'ın "Biraz haddinizi bilin bence." sözleri sosyal medyayı yıktı geçti.

Burak Kavuncu

Konyaspor'da Beşiktaş karşısında gelen mağlubiyet sinirleri gerdi. Yeşil-beyazlı ekip son dönemde yaşadığı formsuz görümtüsüne bir de Beşiktaş mağlubiyetini ekleyince ortalık fena karıştı. Maçın ardından basın toplantısına katılan teknik direktör Çapdaş Atan basın mensuplarına çok sinirlendi.

İSTİFA SORUSU GELDİ!

SORU: "İstifa edecek misiniz?"

Çağdaş Atan: "Uzun bir seri oldu. Beklentinin altında kaldık. Pes etmek gibi bir niyetim yok. Önümüzdeki hafta çok önemli bir Göztepe maçı var. Tamamen oraya konsantre olup kazanmak istiyoruz."

SORUYA SİNİRLENDİ! "HADDİNİZİ BİLİN..."

Soru: "Sosyal medyaya neden bu kadar takılıyorsunuz? Kapatın gitsin. Sizin zamanınızı alıyor, sahaya odaklanın..."

Çağdaş Atan: "Sen soru mu sordun fırça mı attın anlamadım ben? Biraz haddinizi bilin bence."

"SİZ İSTANBUL MEDYASI OLARAK HAKİM DEĞİLSİNİZ..."

Çağdaş Atan, "Siz İstanbul medyası olarak Anadolu maçlarına veya yaptığımız basın toplantılarına hakim değilsiniz, anlıyorum, normal. Bizim en büyük sıkıntımız, Adil ve Ndao'nun bahis cezası alması ve ilk yarıda oynayamaması. Sol bek Yasir ile stoper oynadığımız maçlar oldu. Kanat oyuncusu olarak Tunahan cezalıydı. Ndao 12 ay ceza aldı. Sol tarafta oyuncu yok. Jevtovic de sakat. 5-6 tane 11 oyuncusu yok. Bizi çok hırpaladı bu durum. Yönetimimiz ile ilgili bir sıkıntım yok. Devre arası transfer döneminin en başarılı takımı Konyaspor. Tamamen istişare ile tamamlanmış, teknik adam tarafından karar verilmiş bir periyot. İstediğim oyuncuların hepsi alındı. Nagalo'yu aldık, stoper. Baniya'nın sakatlığı var ama 1 aylık iyileşme sürecini göze aldık. Bazoer de döndü. Transfer dönemiyle ilgili şikayetim yok. Kış transfer dönemini görüyorsunuz; Beşiktaş'ın elinde parası var ama kadrosunu daha değerli hale getirmekte zorlanıyor. Biz Anadolu kulübü olarak zorlanmamız doğal ama tek eksiğimiz sol kanat. Hepimiz oraya iyi bir oyuncu gelsin istedik." dedi.

FORMSUZ GÖRÜNTÜ DEVAM EDİYOR!

Çağdaş Atan yönetiminde Konyaspor, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

0-2 Fatih Karagümrük
0-0 Antalyaspor
1-3 Trabzonspor
1-1 Rizespor
0-4 Fenerbahçe
1-1 Kayserispor
1-1 Eyüpspor
1-1 Gaziantep FK
1-2 Beşiktaş

"MULEKA'YI KESKİN DİŞLERİNİZE BIRAKMAM!"

SORU: "Geçen hafta Muleka sözleriniz tepki topladı. Oyuncuyla özel bir konuşma yaptınız mı?"

Çağdaş Atan: "Tepkinin olmasını sağlayan arkadaşlar sizlersiniz. Söylediklerimi kesip yayınlıyorsunuz. Orada sitem edebilirim size. Benim elimde sol kanat oyuncusu yok, geldiğim ilk günden beri yok. Bu planlamayı ben yapmadım. Harıl harıl sol kanat aradığımızı herkes biliyor. Sol kanatta Pedrinho, Bardhi ve Muleka denedik. Deneyebileceğimiz bütün oyuncuları denedik. Geçen hafta Andzhouana'yı denemek istedik, sağ beki sol kanat denemek istedik, dripling özelliği olduğu için. O da sakat ve oynamayacak durumda. Tekrardan Muleka'yı oynattık. Muleka'yı orada oynatmamız zorunluluk. 'Muleka'yı niye sol kanatta oynatıyorsunuz?' diyorsunuz. Benim elimde sol kanatta Overmars var da ben Muleka'yı oynatıyorum. Muleka santrfor, ben de santrfor oynatmak istiyorum. Normalde Muleka santrfor oynayacaktı geçen hafta. Andzhouana sakat olduğu için yine mecburen Muleka'yı oynattım. Muleka'yı sizin keskin dişlerinize bırakma amacım yok. Zaten ısırılıyoruz devamlı, farkındayız, belki bunu kazanamadığımız için hak ediyoruz diyebiliriz. Sizi vicdana davet ediyorum. Kesmeden yayınlasanız anlayacaksınız. Kesip yayınlıyorsunuz. Dijital medyayı siz idare ediyorsunuz. Kesip yayınlayınca sanki kötü bir şey söylüyormuşuz gibi oluyor." açıklamasında bulundu.

