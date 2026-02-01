Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransa'nın Angers takımında forma giyen forvet oyuncusu Sidiki Cherif'in transferini resmiyete kavuşturmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertlilerin hem Ligue 1 ekibi hem de futbolcu cephesiyle anlaşma sağladı. Öte yandan genç oyuncu bu saatlerde İstanbul'a indi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Sarı-lacivertli takım yeni transferi Sidiki Cherif'i İstanbul'a getirdi. Havalimanından gelen ilk görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncu için Angers'e 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan genç oyuncunun alınması durumunda sarı-lacivertliler 18 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip. Fenerbahçe ayrıca Sidiki Cherif için 3 milyon Euro bonus ödeyecek.

İNGİLİZ VE FRANSIZLARA TRANSFER ÇALIMI!

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe ise transferdeki rekabeti açıkladı. Habere göre Cherif için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de devredeydi. Ancak Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı davranarak rakiplerinin önüne geçtiği ve Angers ile bonservis pazarlıklarını sıkı tuttuğu ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI...

Forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol kaydetti.