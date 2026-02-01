SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe Fransa ekiplerinden Angers'den transfer etmek için her türlü konuda anlaşmaya vardığı Sidiki Cherif'i İstanbul'a getirdi. Genç oyuncu gece yarısı itibariyle havalimanına indi. Oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçip imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!
Burak Kavuncu
Sidiki Cherif

Sidiki Cherif

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Angers
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransa'nın Angers takımında forma giyen forvet oyuncusu Sidiki Cherif'in transferini resmiyete kavuşturmaya çok yaklaştı. Sarı lacivertlilerin hem Ligue 1 ekibi hem de futbolcu cephesiyle anlaşma sağladı. Öte yandan genç oyuncu bu saatlerde İstanbul'a indi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul a geldi! 1

Sarı-lacivertli takım yeni transferi Sidiki Cherif'i İstanbul'a getirdi. Havalimanından gelen ilk görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul a geldi! 2

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul a geldi! 3

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncu için Angers'e 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Öte yandan genç oyuncunun alınması durumunda sarı-lacivertliler 18 milyon Euro satın alma opsiyonuna sahip. Fenerbahçe ayrıca Sidiki Cherif için 3 milyon Euro bonus ödeyecek.

İNGİLİZ VE FRANSIZLARA TRANSFER ÇALIMI!

Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul a geldi! 4

Fransızların ünlü gazetesi L'Equipe ise transferdeki rekabeti açıkladı. Habere göre Cherif için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve Fransa'dan Paris FC de devredeydi. Ancak Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı davranarak rakiplerinin önüne geçtiği ve Angers ile bonservis pazarlıklarını sıkı tuttuğu ifade edildi.

BU SEZON PERFORMANSI...

Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul a geldi! 5

Forvet ve sol kanat mevkilerinde görev yapabilen 19 yaşındaki Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol kaydetti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çağdaş Atan: "Soru mu sordun fırça mı attın! Haddinizi bilin"Çağdaş Atan: "Soru mu sordun fırça mı attın! Haddinizi bilin"
NBA’den Paul George’a tarihi ceza! Tam 25 maç ceza aldı!NBA’den Paul George’a tarihi ceza! Tam 25 maç ceza aldı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul fenerbahçe imza son dakika transfer haberi fenerbahçe Sidiki Cherif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.