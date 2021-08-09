CANLI | Giresunspor - Fenerbahçe

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1' İlk düdük geldi maç başladı...

5' Fenerbahçe etkili geldi. Mesut'un ara pasıyla son çizgiye inen Zajc'ın yaptığı etkili ortayı Güresunspor defansı savuşturdu.

7' Fenerbahçe akın akın gol için bastırıyor. Serdar Dursun'un sert ve isabetli şutunda kaleci Okan nefis bir şekilde topu kornere gönderdi.

8' Okan kalesinde devleşti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas'ın vuruşunda bir kez daha Giresunspor kalecisi gole izin vermedi.

10' Giresunspor Balde ile etkili geldi. Balde'nin vuruşunda Altay kalesini gole kapattı.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Pelkas, Zajc, Mesut Özil, Serdar Dursun

GİRESUNSPOR: Okan, Hüsamettin, Douglas, Alexis Perez, Zeki Yavru, Esat, Flavio, Joey, Nalepa, Serginho, Balde.

