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CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026
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CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026

08 Ağustos 2026'da Göztepe, Trabzonspor'u evinde ağırlıyor. Bu kritik karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir ve büyük heyecana sahne olabilir.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Göztepe Göztepe
-
-
Trabzonspor Trabzonspor

13:00 - 08 Ağustos 2026

FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ, TRABZONSPOR LUKAKU'YU DA ALIYOR!

CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026 1
İtalya Serie A ekibi Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Romelu Lukaku için Süper Lig'den iki kulüp birden harekete geçti. Fenerbahçe yıldız golcü için ilk teması kurarken, Trabzonspor ise Belçikalı santrfora resmi teklifini sundu. Transfer sürecinde yaşanan son gelişmeler ve oyuncunun kararı netleşmeye başladı.

13:00 - 08 Ağustos 2026

GÖZTEPE, HAZIRLIK MAÇINDA BODRUM FK’YI MAĞLUP ETTİ

CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026 2
Göztepe, evinde oynadığı hazırlık maçında 1. Lig ekibi olan Bodrum FK’yı 1-0 mağlup etti.

09:00 - 08 Ağustos 2026

TRABZONSPOR RESMEN ÇILDIRDI! SALAH'IN ARDINDAN DARWİN NUNEZ

CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026 3
Trabzonspor, Mohamed Salah transferinin ardından forvet takviyesi için de yıldız bir isme yöneldi. Bordo-mavililerde Darwin Nunez için temaslar sürerken, Al Hilal'in kiralama formülüne sıcak baktığı ve transferde önemli bir mesafe alındığı öğrenildi.

09:00 - 08 Ağustos 2026

GÖZTEPE, TRANSFERDE GAZA BASTI

CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026 4
Göztepe, son olarak Bodrum FK forması giyen Gökdeniz Bayrakdar’ı kadrosuna katarak yeni sezon öncesindeki altıncı transferini gerçekleştirdi.

05:00 - 08 Ağustos 2026

SALAH’IN TRABZON’DA YAŞAYACAĞI LÜKS VİLLA BELLİ OLDU! RESMEN YOK YOK...

CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026 5
Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah’ın ailesiyle birlikte yaşayacağı lüks villa belli oldu. Yalıncak’ta 975 metrekarelik arazi üzerine kurulu villada kapalı havuzdan saunaya, spor salonundan sinema odasına kadar birçok özel bölüm bulunuyor.

05:00 - 08 Ağustos 2026

GÖZTEPE PARA BASACAK! YİNE DEV SATIŞ GELİYOR

CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026 6
Süper Lig ekibi Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Almanya'dan talip çıktı. SV 07 Elversberg'in kadrosuna katmak istediği genç yetenek için sarı-kırmızılı yönetim transfer şartını belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Trabzonspor
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