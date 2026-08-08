CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026

Maç Skoru
13:00 - 08 Ağustos 2026
İtalya Serie A ekibi Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Romelu Lukaku için Süper Lig'den iki kulüp birden harekete geçti. Fenerbahçe yıldız golcü için ilk teması kurarken, Trabzonspor ise Belçikalı santrfora resmi teklifini sundu. Transfer sürecinde yaşanan son gelişmeler ve oyuncunun kararı netleşmeye başladı.
13:00 - 08 Ağustos 2026
Göztepe, evinde oynadığı hazırlık maçında 1. Lig ekibi olan Bodrum FK’yı 1-0 mağlup etti.
09:00 - 08 Ağustos 2026
Trabzonspor, Mohamed Salah transferinin ardından forvet takviyesi için de yıldız bir isme yöneldi. Bordo-mavililerde Darwin Nunez için temaslar sürerken, Al Hilal'in kiralama formülüne sıcak baktığı ve transferde önemli bir mesafe alındığı öğrenildi.
09:00 - 08 Ağustos 2026
Göztepe, son olarak Bodrum FK forması giyen Gökdeniz Bayrakdar’ı kadrosuna katarak yeni sezon öncesindeki altıncı transferini gerçekleştirdi.
05:00 - 08 Ağustos 2026
Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah’ın ailesiyle birlikte yaşayacağı lüks villa belli oldu. Yalıncak’ta 975 metrekarelik arazi üzerine kurulu villada kapalı havuzdan saunaya, spor salonundan sinema odasına kadar birçok özel bölüm bulunuyor.
05:00 - 08 Ağustos 2026
Süper Lig ekibi Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'e Almanya'dan talip çıktı. SV 07 Elversberg'in kadrosuna katmak istediği genç yetenek için sarı-kırmızılı yönetim transfer şartını belirledi.
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