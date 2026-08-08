CANLI | Göztepe - Trabzonspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 08 Ağustos 2026

09:00 - 08 Ağustos 2026

TRABZONSPOR RESMEN ÇILDIRDI! SALAH'IN ARDINDAN DARWİN NUNEZ



Trabzonspor, Mohamed Salah transferinin ardından forvet takviyesi için de yıldız bir isme yöneldi. Bordo-mavililerde Darwin Nunez için temaslar sürerken, Al Hilal'in kiralama formülüne sıcak baktığı ve transferde önemli bir mesafe alındığı öğrenildi.