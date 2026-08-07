Uğur Uçar: "Çorum FK bu sezon Süper Lig’e renk katacak"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp süreci, transfer çalışmaları, oyun sistemi, maçı ve taraftar desteğine ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Topuk Yaylası Tesisleri’nin sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti anlatan Uçar, Süper Lig hedefi doğrultusunda yapılan yatırımların başarıda önemli pay sahibi olduğunu ifade etti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Uğur Uçar, tesislerin kalitesine dikkat çekti. Uçar, "Topuk Yaylası tesisleri gerçekten çok güzel ve iyi imkanlara sahip. Biz de bu imkanları çok iyi değerlendiriyoruz. Bu başarının arkasındaki en büyük etken, bana göre öncelikle bu yatırımı yapan Savaş Balçık başkanımızdır. Onun çok büyük maddi ve manevi destekleri oldu. Süper Lig’e çıkmamızın arkasındaki ikinci en büyük etken ise taraftarlarımızdır" dedi.

Takımın oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur Uçar, futbolseverlerin mücadeleci bir Çorum FK izleyeceğini söyledi. Uçar, "Top ayağımızdayken oyuna hükmeden, top rakipteyken ise reaksiyon oyunu oynayan bir Çorum FK izlenecek. Ön alan baskısı yapan, kompakt halde hareket eden bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Transfer sürecinin planlanan şekilde ilerlediğini aktaran Uğur Uçar, eksik bölgeler için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Savunma hattı ve ön libero bölgesindeki transferleri tamamladıklarını sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Şimdi orta saha, kanat ve forvet transferlerine yöneleceğiz. Görüştüğümüz oyuncuların tamamı 30 yaşın altında, 25-26 yaş aralığındaki isimlerden oluşuyor. Hedefleri olan futbolcularla çalışmak istiyoruz. Bunun yanında yerli oyuncuları da kadromuza katarak onlara süre vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇININ BENİM İÇİN FARKLI BİR ANLAMI VAR"

Sezonun ilk haftasında, altyapısından yetiştiği Galatasaray’a karşı sahaya çıkacak olan Uğur Uçar, karşılaşmanın kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bizim için her maç aynı derecede önemli. Altyapısından yetiştiğim için Galatasaray maçının benim için farklı ve duygusal bir anlamı var. Çünkü bugünlere gelmemde Galatasaray’ın çok büyük emeği bulunuyor. Ancak hiçbir maçın diğerinden farkı olmayacak. Rizespor maçı neyse Galatasaray maçı da aynı olacak. O karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız."

"ŞEHİR KENETLENİNCE BAŞARI DA GELDİ"

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin kentte büyük bir heyecan oluşturduğunu vurgulayan Uğur Uçar, taraftar desteğinin başarıdaki rolüne dikkat çekerek, "İlk başladığımız dönemde taraftarlarımız takıma küsmüştü. Sonrasında üst üste gelen galibiyetlerle birlikte yeniden kenetlenme sağlandı. Şehirle takımın bütünleşmesi bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bunun yansımalarını hem oyunumuzda hem de sonuçlarda gördük. Süper Lig’de yer almamız, şehrimize sosyal ve ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Taraftarlarımız bize inansın ve güvensin. Sabırlı olsunlar. Arca Çorum FK bu sezon lige renk katacak" şeklinde konuştu.

PENETRA TRANSFERİ AÇIKLANDI

Takımın yeni transferlerinden Alexandre Penetra hakkında da açıklamalarda bulunan Uğur Uçar, Portekizli futbolcunun önemli bir takviye olduğunu dile getirdi. Uçar, "AZ Alkmaar’dan Penetra’yı kadromuza kattık. Düzenli forma giyen, takımın lider stoperlerinden biriydi. Topu oyuna iyi sokabilen ve savunmada liderlik özellikleri bulunan bir futbolcu. Aramıza katıldığı için mutluyuz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Henüz ideal 11’imizi oluşturmuş değiliz. Hazırlık maçlarında skordan çok, antrenmanlarda çalıştığımız oyun planını sahaya yansıtmaya odaklandık. Eksik bölgelerimize yapacağımız takviyelerle birlikte kadromuz daha da güçlenecek" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır