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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı! Manisa FK, Boluspor'u deplasmanda devirdi

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Manisa ekibine üç puanı getiren goller Furkan Emin Kaçmaz ve Jonathan Lindseth'ten geldi.

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon başladı! Manisa FK, Boluspor'u deplasmanda devirdi
Burak Kavuncu

Trendyol 1. Lig'in açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Konuk ekibe üç puanı getiren goller ilk yarıda geldi.

MANİSA FK'DAN DEPLASMANDA GALİBİYET

Trendyol 1. Lig de yeni sezon başladı! Manisa FK, Boluspor u deplasmanda devirdi 1

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Sezonun açılış karşılaşmasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Deplasmanda mücadele eden Manisa FK, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak sezona üç puanla başladı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Trendyol 1. Lig de yeni sezon başladı! Manisa FK, Boluspor u deplasmanda devirdi 2

Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada Furkan Emin Kaçmaz açtı. Manisa FK, erken bulduğu golle mücadelede öne geçti.

Boluspor, 35. dakikada Julien Anziani'nin penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.

İlk yarının son anlarında ise Manisa FK yeniden öne geçti. 45+4. dakikada Jonathan Lindseth fileleri havalandırarak takımını soyunma odasına 2-1 üstün götürdü.

İKİNCİ YARIDA SKOR DEĞİŞMEDİ

Trendyol 1. Lig de yeni sezon başladı! Manisa FK, Boluspor u deplasmanda devirdi 3

İkinci yarıda iki takım da gol arasa da başka gol sesi çıkmadı. Böylece Manisa FK, Boluspor deplasmanından 2-1 galip ayrılarak Trendyol 1. Lig'in yeni sezonuna üç puanla başlamış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Boluspor Manisa
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