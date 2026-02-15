CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

Maç Skoru
13:00 - 15 Şubat 2026
Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçerek Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla, puan farkı Fenerbahçe ile 6'ya çıktı.
13:00 - 15 Şubat 2026
Beşiktaş’ın, Göztepe’den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu.
09:00 - 15 Şubat 2026
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 ile geçerek zirve yolunda kayıp yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım rahat galibiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'y çıkardı. Maçın ardından konuşan gazeteciler değerlendirmede bulunurken, yorumcu Ahmet Çakar F.Bahçe ile G.Saray'ı kıyasladı...
09:00 - 15 Şubat 2026
Tümosan Konyaspor ile Göztepe, 0-0 berabere sona eren zorlu maçta sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar. Hakem Yasin Kol'un yönetimindeki mücadele, Konyaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşti.
05:00 - 15 Şubat 2026
Zecorner Kayserispor, Kocaelispor karşılaşmasında son dakikalar da heyecan dolu anlara tanıklık etti. İlk yarıda Kocaelispor zamana hükmederek öne geçti, ama Kayserispor son anlarda farkı bire indirmeyi başardı.
05:00 - 15 Şubat 2026
Göztepe, Trendyol Süper Lig’de çıktığı son 11 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez mağlup oldu.
