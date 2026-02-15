CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

09:00 - 15 Şubat 2026

AHMET ÇAKAR'DAN GALATASARAY MAÇI DEĞERLENDİRMESİ! "F.BAHÇE ASLA G.SARAY GİBİ OLAMIYOR"



Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 ile geçerek zirve yolunda kayıp yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım rahat galibiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'y çıkardı. Maçın ardından konuşan gazeteciler değerlendirmede bulunurken, yorumcu Ahmet Çakar F.Bahçe ile G.Saray'ı kıyasladı...