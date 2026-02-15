SPOR

Kapat
CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

15 Şubat 2026'da ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Göztepe, Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Bu kritik maçta hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi
Hakem Alper Akarsu
Göztepe Göztepe
-
-
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

13:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) GALATASARAY - ZECORNER KAYSERİSPOR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 1
Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 4-0'la geçerek Süper Lig'deki galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla, puan farkı Fenerbahçe ile 6'ya çıktı.

13:00 - 15 Şubat 2026

JUNİOR OLAİTAN, BEŞİKTAŞ’IN İLK BENİNLİ FUTBOLCUSU OLDU

CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 2
Beşiktaş’ın, Göztepe’den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Beninli futbolcu oldu.

09:00 - 15 Şubat 2026

AHMET ÇAKAR'DAN GALATASARAY MAÇI DEĞERLENDİRMESİ! "F.BAHÇE ASLA G.SARAY GİBİ OLAMIYOR"

CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 3
Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında evinde Kayserispor'u 4-0 ile geçerek zirve yolunda kayıp yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım rahat galibiyetle en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'y çıkardı. Maçın ardından konuşan gazeteciler değerlendirmede bulunurken, yorumcu Ahmet Çakar F.Bahçe ile G.Saray'ı kıyasladı...

09:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) TÜMOSAN KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 4
Tümosan Konyaspor ile Göztepe, 0-0 berabere sona eren zorlu maçta sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar. Hakem Yasin Kol'un yönetimindeki mücadele, Konyaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşti.

05:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) ZECORNER KAYSERİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 5
Zecorner Kayserispor, Kocaelispor karşılaşmasında son dakikalar da heyecan dolu anlara tanıklık etti. İlk yarıda Kocaelispor zamana hükmederek öne geçti, ama Kayserispor son anlarda farkı bire indirmeyi başardı.

05:00 - 15 Şubat 2026

GÖZTEPE SON 11 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

CANLI | Göztepe - Zecorner Kayserispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 6
Göztepe, Trendyol Süper Lig’de çıktığı son 11 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
17:00
Göztepe Göztepe
-
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktıG.Saray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı
Real Madrid, Real Sociedad'ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz diktiReal Madrid, Real Sociedad'ı devirdi! Liderlik koltuğuna göz dikti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.