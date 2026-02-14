U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular, şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı ve ilk altı sıklette dereceye giren isimler belli oldu.

İŞTE DERECEYE GİREN İSİMLER...

57 kg

1.Ebubekir Gür (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)

2.Halil İbrahim Uzun (Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü)

3.Harun Kaplan (Çorum Belediyesi Spor Kulübü)

3.Adnan Gölha (Karaisalı Spor Kulübü)

65 kg

1.Efe Ramazan Karataş (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

2.Emin Uzun (Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

3.Mustafa Yıldız (Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

3.Vahid Samed Yılmaz (TEDAŞ Spor Kulübü)

74 kg

1.Umut Talha Uslu (Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

2.Yunus Boz (Dilovası Gençlik ve Spor Kulübü)

3.Alper Turan (Ankara İlbank Spor Kulübü)

3.Muhammed Ali Şipal (Ankara TEDAŞ Spor Kulübü)

86 kg

1.Sefa Cesur (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

2.İbrahim Celil Ulubaş (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

3.Can Polat Demirel (Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü)

3.Muhammed Emin İspir (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

97 kg

1.Kerem Dede (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

2.Fatih Bildiş (Gebze Belediyesi Spor Kulübü)

3.Güven Can Türkoğlu (Ferdi Sporcu)

3.Süleyman Rıza (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

125 kg

1.Ruşen Arda Güler (Ankara TEDAŞ Spor Kulübü)

2.Mehmet Can Üngör (Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)

3.Kemal Mısırcı (Ankara TKİ Spor Kulübü)

3.Uğur İrtegün (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır