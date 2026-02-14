SPOR

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün karşılaşmaları, Yenimahalle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi’nde yüksek tempoda tamamlandı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular, şampiyonluk hedefiyle mindere çıktı ve ilk altı sıklette dereceye giren isimler belli oldu.

İŞTE DERECEYE GİREN İSİMLER...

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı 1

57 kg
1.Ebubekir Gür (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)
2.Halil İbrahim Uzun (Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü)
3.Harun Kaplan (Çorum Belediyesi Spor Kulübü)
3.Adnan Gölha (Karaisalı Spor Kulübü)

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı 2

65 kg
1.Efe Ramazan Karataş (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
2.Emin Uzun (Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)
3.Mustafa Yıldız (Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)
3.Vahid Samed Yılmaz (TEDAŞ Spor Kulübü)

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı 3

74 kg
1.Umut Talha Uslu (Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)
2.Yunus Boz (Dilovası Gençlik ve Spor Kulübü)
3.Alper Turan (Ankara İlbank Spor Kulübü)
3.Muhammed Ali Şipal (Ankara TEDAŞ Spor Kulübü)

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı 4

86 kg
1.Sefa Cesur (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
2.İbrahim Celil Ulubaş (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
3.Can Polat Demirel (Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü)
3.Muhammed Emin İspir (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)

U20 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ikinci gün tamamlandı 5

97 kg
1.Kerem Dede (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
2.Fatih Bildiş (Gebze Belediyesi Spor Kulübü)
3.Güven Can Türkoğlu (Ferdi Sporcu)
3.Süleyman Rıza (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

125 kg
1.Ruşen Arda Güler (Ankara TEDAŞ Spor Kulübü)
2.Mehmet Can Üngör (Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü)
3.Kemal Mısırcı (Ankara TKİ Spor Kulübü)
3.Uğur İrtegün (Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi)
Kaynak: İHA

Güreş
En Çok Aranan Haberler

