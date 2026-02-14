SPOR

Kerem Aktürkoğlu'nun dili sürçtü maç sonunda 'Galatasaray' dedi! Sosyal medya karıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maç sonrası açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu galibiyeti överken, rakip yerine kısa süreliğine Galatasaray demesi sosyal medyada gündem oldu.

Cevdet Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Zorlu deplasmandan üç puanla dönen sarı-lacivertlilerde maç sonunda açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MAÇ SONU DİLİ SÜRÇTÜ

Kerem Aktürkoğlu nun dili sürçtü maç sonunda Galatasaray dedi! Sosyal medya karıştı 1

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aktürkoğlu, "Takım olarak performansımız çok harikaydı. Maça güzel başladık, pozisyonlara girdik, talihsiz demeyelim ama Trabzonspor'un oyun şablonu vardı, böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyorduk. İstemediğimiz bir gol yedik ama oradan geri dönmesini bildik, hiç düşmedik, müthiş mücadele verdik. Hak eden bizdik. Herkesin ayağına yüreğine sağlık. Skora katkı sağlayınca insan mutlu oluyor. Güzel futbol seyrettiğimiz için mutluyuz. Çok zor deplasmandan 3 puanla dönüyoruz. İnşallah sonu güzel olur. Bütün kulübedeki arkadaşlarla 15-20 dakika ayaktaydık. Heyecan yaptık, oturamadık. Sonu güzel oldu. Müthiş bir galibiyetti." ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR' YERİNE 'GALATASARAY' DEDİ!

Kerem Aktürkoğlu nun dili sürçtü maç sonunda Galatasaray dedi! Sosyal medya karıştı 2

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu’nun açıklamaları sırasında rakipten bahsederken kısa süreli bir dil sürçmesi yaşaması da dikkat çekti. Milli futbolcu, Trabzonspor yerine bir anlığına Galatasaray ismini telaffuz etti. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu son dakika fenerbahçe galatasaray
