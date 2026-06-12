(Özet) Güney Kore - Çekya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Güney Kore: 2 - Çekya: 1
90. Dakika
Güney Kore takımında Lee Gi-Hyuk, sarı kart görüyor.
90. Dakika
Adam Hlozek ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Kim Jin-Kyu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
90. Dakika
Çekya için Michal Sadilek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
88. Dakika
Çekya için Michal Sadilek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
85. Dakika
Çekya takımında oyuncu değişikliği; Alexandr Sojka oyundan çıkarken Mojmir Chytil oyuna giren isim.
84. Dakika
Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Paik Seung-Ho oyundan çıkarken Park Jin-Seob oyuna giren isim.
84. Dakika
Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Hwang In-Beom oyundan çıkarken Kim Jin-Kyu oyuna giren isim.
83. Dakika
Çekya takımı korner kullanacak.
82. Dakika
Çekya için Adam Hlozek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
80. Dakika
Hwang In-Beom, gol pasını veren isim.
80. Dakika
GOL! Oh Hyeon-Gyu takımını öne geçiren golü atıyor.
77. Dakika
Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Tomas Soucek ofsayta yakalanıyor.
77. Dakika
GOL! Tomas Soucek takımını öne geçiren golü atıyor.
69. Dakika
Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Son Heung-Min oyundan çıkarken Oh Hyeon-Gyu oyuna giren isim.
69. Dakika
Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Lee Tae-Seok oyundan çıkarken Eom Ji-Seong oyuna giren isim.
67. Dakika
Lee Kang-In, gol pasını veren isim.
67. Dakika
GOL! Güney Kore takımında golün adı Hwang In-Beom.
61. Dakika
Lee Jae-Sung altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
64. Dakika
Çekya takımında oyuncu değişikliği; Lukas Provod oyundan çıkarken Michal Sadilek oyuna giren isim.
64. Dakika
Çekya takımında oyuncu değişikliği; Patrik Schick oyundan çıkarken Tomas Chory oyuna giren isim.
64. Dakika
Çekya takımında oyuncu değişikliği; Pavel Sulc oyundan çıkarken Adam Hlozek oyuna giren isim.
63. Dakika
Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Lee Jae-Sung oyundan çıkarken Hwang Hee-Chan oyuna giren isim.
59. Dakika
Vladimir Coufal, gol pasını veren isim.
58. Dakika
Tomas Soucek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
59. Dakika
GOL! Ladislav Krejci takımını öne geçiren golü atıyor.
56. Dakika
Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.
56. Dakika
Güney Kore için Son Heung-Min şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
49. Dakika
Güney Kore için Lee Jae-Sung şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
49. Dakika
Güney Kore için Hwang In-Beom şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
48. Dakika
Çekya takımı korner kullanacak.
47. Dakika
Çekya takımı korner kullanacak.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hwang In-Beom rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
45. Dakika
Son Heung-Min altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
39. Dakika
Son Heung-Min rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
38. Dakika
Son Heung-Min rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
36. Dakika
Patrik Schick altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
32. Dakika
Pavel Sulc rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
25. Dakika
Seol Young-Woo ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.
22. Dakika
Bu dakikada Çekya takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Tomas Soucek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
22. Dakika
Alexandr Sojka ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.
21. Dakika
Vladimir Coufal ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.
18. Dakika
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Lukas Provod için ofsayt bayrağı kalkıyor.
16. Dakika
Vladimir Coufal ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.
15. Dakika
Çekya takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Patrik Schick tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
14. Dakika
Son Heung-Min altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
14. Dakika
Güney Kore takımı korner kullanacak.
14. Dakika
Güney Kore için Lee Kang-In şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
12. Dakika
Lee Han-Beom altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
12. Dakika
Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.
12. Dakika
Son Heung-Min önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Son Heung-Min tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
11. Dakika
Güney Kore takımı korner kullanacak.
3. Dakika
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Son Heung-Min için ofsayt bayrağı kalkıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
03:59
Güney Kore - Çekya maçının kadroları açıklandı.
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