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(Özet) Güney Kore - Çekya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
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(Özet) Güney Kore - Çekya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Güney Kore, 12 Haziran 2026'da Çekya'yı 2-1 yenerek maçtan galip ayrıldı. Estadio AKRON'da oynanan karşılaşmada, Hwang In-Beom ve Oh Hyeon-Gyu'nun golleriyle öne geçti.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum Estadio AKRON
Hakem Amin Omar
Güney Kore Güney Kore
2
MS
1
Çekya Çekya
59' Ladislav Krejci67' Hwang In-Beom80' Oh Hyeon-Gyu
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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Güney Kore: 2 - Çekya: 1

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90. Dakika

SARI KART | GÜNEY KORE

Güney Kore takımında Lee Gi-Hyuk, sarı kart görüyor.

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90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇEKYA

Adam Hlozek ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÜNEY KORE

Kim Jin-Kyu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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90. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ÇEKYA

Çekya için Michal Sadilek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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88. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ÇEKYA

Çekya için Michal Sadilek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEKYA

Çekya takımında oyuncu değişikliği; Alexandr Sojka oyundan çıkarken Mojmir Chytil oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÜNEY KORE

Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Paik Seung-Ho oyundan çıkarken Park Jin-Seob oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÜNEY KORE

Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Hwang In-Beom oyundan çıkarken Kim Jin-Kyu oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

KORNER | ÇEKYA

Çekya takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ÇEKYA

Çekya için Adam Hlozek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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80. Dakika

ASİST | GÜNEY KORE

Hwang In-Beom, gol pasını veren isim.

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80. Dakika

GOL | GÜNEY KORE

GOL! Oh Hyeon-Gyu takımını öne geçiren golü atıyor.

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77. Dakika

OFSAYT | ÇEKYA

Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Tomas Soucek ofsayta yakalanıyor.

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77. Dakika

GOL | ÇEKYA

GOL! Tomas Soucek takımını öne geçiren golü atıyor.

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69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÜNEY KORE

Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Son Heung-Min oyundan çıkarken Oh Hyeon-Gyu oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÜNEY KORE

Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Lee Tae-Seok oyundan çıkarken Eom Ji-Seong oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

ASİST | GÜNEY KORE

Lee Kang-In, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

GOL | GÜNEY KORE

GOL! Güney Kore takımında golün adı Hwang In-Beom.

Canlı Maç Anlatımı icon

61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÜNEY KORE

Lee Jae-Sung altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEKYA

Çekya takımında oyuncu değişikliği; Lukas Provod oyundan çıkarken Michal Sadilek oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEKYA

Çekya takımında oyuncu değişikliği; Patrik Schick oyundan çıkarken Tomas Chory oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

64. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÇEKYA

Çekya takımında oyuncu değişikliği; Pavel Sulc oyundan çıkarken Adam Hlozek oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÜNEY KORE

Güney Kore takımında oyuncu değişikliği; Lee Jae-Sung oyundan çıkarken Hwang Hee-Chan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

ASİST | ÇEKYA

Vladimir Coufal, gol pasını veren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

58. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇEKYA

Tomas Soucek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

GOL | ÇEKYA

GOL! Ladislav Krejci takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

KORNER | GÜNEY KORE

Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÜNEY KORE

Güney Kore için Son Heung-Min şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÜNEY KORE

Güney Kore için Lee Jae-Sung şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÜNEY KORE

Güney Kore için Hwang In-Beom şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

KORNER | ÇEKYA

Çekya takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

47. Dakika

KORNER | ÇEKYA

Çekya takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÜNEY KORE

Hwang In-Beom rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÜNEY KORE

Son Heung-Min altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÜNEY KORE

Son Heung-Min rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÜNEY KORE

Son Heung-Min rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇEKYA

Patrik Schick altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇEKYA

Pavel Sulc rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

25. Dakika

OFSAYT | GÜNEY KORE

Seol Young-Woo ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÇEKYA

Bu dakikada Çekya takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Tomas Soucek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

KORNER | ÇEKYA

Alexandr Sojka ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

KORNER | ÇEKYA

Vladimir Coufal ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

OFSAYT | ÇEKYA

Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Lukas Provod için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

KORNER | ÇEKYA

Vladimir Coufal ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ÇEKYA

Çekya takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Patrik Schick tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

14. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÜNEY KORE

Son Heung-Min altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

14. Dakika

KORNER | GÜNEY KORE

Güney Kore takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

14. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÜNEY KORE

Güney Kore için Lee Kang-In şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÜNEY KORE

Lee Han-Beom altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

KORNER | GÜNEY KORE

Son Heung-Min ile Güney Kore takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÜNEY KORE

Son Heung-Min önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Son Heung-Min tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

11. Dakika

KORNER | GÜNEY KORE

Güney Kore takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

OFSAYT | GÜNEY KORE

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Son Heung-Min için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

03:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Güney Kore - Çekya maçının kadroları açıklandı.

00:01 - 12 Haziran 2026

CANLI | GÜNEY KORE - ÇEKYA MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 12 HAZİRAN 2026

(Özet) Güney Kore - Çekya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları 1
Güney Kore, 12 Haziran 2026'da Estadio AKRON'da Çekya ile karşılaşacak. Hakem Amin Omar'ın yöneteceği bu mücadele büyük bir heyecan vaat ediyor.

00:01 - 12 Haziran 2026

DÜNYA KUPASI'NDA CANLI YAYIN SKANDALI! YILDIZ FUTBOLCULARA OLAY SÖZLER

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2026 Dünya Kupası'nda yarın Çekya ile karşılaşacak olan Güney Kore'nin antrenmanında büyük bir canlı yayın skandalı patlak verdi. Hedefte Son var!

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Anahtar Kelimeler:
Çekya Güney Kore
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