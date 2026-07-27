SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray açıklama yapmıştı! Gece yarısı Musiala'yı duyurdular: "Yüzde 100"

Galatasaray'ın Jamal Musiala ile anlaştığı yönündeki transfer iddiaları kısa sürede gündem olurken, hem kulüpten hem de Almanya'dan peş peşe yalanlamalar geldi. Bayern Münih'in yıldız oyuncuyu kesinlikle kadroda tutmayı planladığı ve ayrılığın gündemde olmadığı belirtildi.

Galatasaray açıklama yapmıştı! Gece yarısı Musiala'yı duyurdular: "Yüzde 100"
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'ın Jamal Musiala'yı kadrosuna kattığı yönündeki iddialar kısa sürede gündem olurken, hem sarı-kırmızılı kulüpten hem de Almanya'dan peş peşe gelen açıklamalar transfer söylentilerini boşa çıkardı.

İDDİALAR RESMEN YALANLANDI

Galatasaray açıklama yapmıştı! Gece yarısı Musiala yı duyurdular: "Yüzde 100" 1

Son günlerde Galatasaray'ın Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı öne sürülmüş ve bu gelişme taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Alman yıldızla anlaşma yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

BAYERN AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Galatasaray açıklama yapmıştı! Gece yarısı Musiala yı duyurdular: "Yüzde 100" 2

Transfer piyasasının yakından takip edilen isimlerinden Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Bayern Münih'in Musiala'yı gönderme gibi bir planı bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ayak kırığı nedeniyle zorlu bir dönem geçiren genç futbolcuya kulübün tam destek verdiği belirtildi.

ALMANYA'DAN NET MESAJ

Galatasaray açıklama yapmıştı! Gece yarısı Musiala yı duyurdular: "Yüzde 100" 3

Sky Sport Almanya'nın haberinde ise Galatasaray ile Bayern Münih arasında Musiala için herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığı ifade edildi. Haberde, Alman futbolcunun yeni sezonda da kesin olarak Bayern Münih forması giyeceği vurgulandı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şampiyonluk sonrası ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na final öncesi büyük ayıpŞampiyonluk sonrası ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na final öncesi büyük ayıp
20 milyon Euro ödenmişti: Çorum FK bombayı patlattı! 20 milyon Euro ödenmişti: Çorum FK bombayı patlattı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Bayern München son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Şah damarından soktu, 2 gün sonra hayatını kaybetti

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Dünyaya duyurdu! Putin'den tedirgin eden emir

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Gerçek ortaya çıktı! Tesisleri beğenmedi, F.Bahçe'yi reddetti

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Özel içerikler için abonelik sistemine geçti! Bir gecelik kazancı...

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

'Her yerde euro usulü' Giriş ücretleri dudak uçuklattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.