Galatasaray açıklama yapmıştı! Gece yarısı Musiala'yı duyurdular: "Yüzde 100"

Galatasaray'ın Jamal Musiala'yı kadrosuna kattığı yönündeki iddialar kısa sürede gündem olurken, hem sarı-kırmızılı kulüpten hem de Almanya'dan peş peşe gelen açıklamalar transfer söylentilerini boşa çıkardı.

İDDİALAR RESMEN YALANLANDI

Son günlerde Galatasaray'ın Jamal Musiala ile anlaşma sağladığı öne sürülmüş ve bu gelişme taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmıştı. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Alman yıldızla anlaşma yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

BAYERN AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Transfer piyasasının yakından takip edilen isimlerinden Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Bayern Münih'in Musiala'yı gönderme gibi bir planı bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı ayak kırığı nedeniyle zorlu bir dönem geçiren genç futbolcuya kulübün tam destek verdiği belirtildi.

ALMANYA'DAN NET MESAJ

Sky Sport Almanya'nın haberinde ise Galatasaray ile Bayern Münih arasında Musiala için herhangi bir transfer görüşmesi yapılmadığı ifade edildi. Haberde, Alman futbolcunun yeni sezonda da kesin olarak Bayern Münih forması giyeceği vurgulandı.