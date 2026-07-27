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Şampiyonluk sonrası ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na final öncesi büyük ayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı yenerek şampiyon olduğu 2026 FIVB Milletler Ligi finalinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, final öncesindeki seremoni provasının yalnızca Brezilya odaklı yapıldığını öne sürdü.

Şampiyonluk sonrası ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na final öncesi büyük ayıp
Cevdet Berker İşleyen

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı ikinci kez müzesine götürdü. Final karşılaşmasında üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, organizasyonu zirvede tamamlarken Melissa Vargas da ortaya koyduğu oyunla geceye damga vurdu.

VARGAS HEM EN SKORER HEM DE MVP OLDU

Şampiyonluk sonrası ortaya çıktı! Filenin Sultanları na final öncesi büyük ayıp 1

Final mücadelesinde 33 sayı üreten Melissa Vargas, maçın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Brezilya adına ise Ana Cristina 25 sayılık performans sergiledi.

Başarılı performansını turnuva geneline de taşıyan Vargas, finallerdeki etkileyici oyunuyla "en değerli oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

ALTIN MADALYALARI MICHAL KUBIAK TAKDİM ETTİ

Şampiyonluk sonrası ortaya çıktı! Filenin Sultanları na final öncesi büyük ayıp 2

Şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın altın madalyaları, Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak tarafından takdim edildi. Filenin Sultanları, ikinci VNL şampiyonluğunu madalyalarıyla birlikte kutladı.

FİNAL ÖNCESİ PROVA TEPKİ ÇEKTİ

Şampiyonluk sonrası ortaya çıktı! Filenin Sultanları na final öncesi büyük ayıp 3

Şampiyonlukla sonuçlanan finalin ardından organizasyon öncesine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı gündeme geldi. İddiaya göre final seremonisi için yapılan prova çalışmalarında yalnızca Brezilya'nın ön planda tutulduğu öne sürüldü.

TRT Spor'da konuşan eski milli voleybolcu Esra Gümüş Kırıcı, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı:

"Yarı finalden sonraki izlenimlerim salonda provalar yapıldı. Hep Brezilya özelinde yapılan bir seremoni çalışması vardı. FIVB Başkanı evet Brezilyalı, belki çok fazla çalışan var ama erken bir prova yapıldı diye düşünüyorum. Bugün bunu sahada gösterip seremonide biz olmalıyız diye düşünüyorum."

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Voleybol son dakika Şampiyon Filenin Sultanları
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