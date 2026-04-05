(Özet) Hesap.com Antalyaspor - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Hesap.com Antalyaspor, ikas Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Sander van de Streek ve Samuel Ballet'in golleriyle öne çıkan Antalyaspor, rakibin direncini kırdı ve sahadan rahat bir zaferle ayrıldı. Kadir Sağlam yönetimindeki mücadele, Antalyaspor'un evindeki etkileyici performansını bir kez daha sergiledi.

Emre Şen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports, beIN Sports 2
Stadyum Corendon Airlines Park
Hakem Kadir Sağlam
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
3
MS
0
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
63' Sander van de Streek77' Nikola Storm83' Samuel Ballet
90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Hesap.com Antalyaspor: 3 - ikas Eyüpspor: 0

89. Dakika

OFSAYT | İKAS EYÜPSPOR

Rakip ceza sahası önünde Anıl Yaşar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

89. Dakika

SARI KART | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımında Doğukan Sinik hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sander van de Streek çıkıyor ve yerine Yohan Boli oyuna giriyor.

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Samuel Ballet çıkıyor ve yerine Samet Karakoç oyuna giriyor.

87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Meraş çıkıyor ve yerine Arda Yavuz oyuna giriyor.

87. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Angel Torres çıkıyor ve yerine Ismaila Manga oyuna giriyor.

87. Dakika

SARI KART | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımında Umut Bozok, sarı kart görüyor.

83. Dakika

İSABETLİ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor için Nikola Storm şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

83. Dakika

GOL | HESAP.COM ANTALYASPOR

GOL! Samuel Ballet tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımında oyuncu değişikliği; Calegari oyundan çıkarken Abdou Khadre Sy oyuna giren isim.

77. Dakika

ASİST | HESAP.COM ANTALYASPOR

Golün asistini yapan isim Ramzi Safuri.

77. Dakika

GOL | HESAP.COM ANTALYASPOR

GOL! Nikola Storm ile Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

77. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.

76. Dakika

İSABETLİ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Ramzi Safuri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

75. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

74. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

72. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erdoğan Yeşilyurt çıkıyor ve yerine Bünyamin Balcı oyuna giriyor.

70. Dakika

SARI KART | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımında Luccas Claro hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

67. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

Bu dakikada ikas Eyüpspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Umut Bozok

66. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.

63. Dakika

ASİST | HESAP.COM ANTALYASPOR

Dario Saric, gol pasını veren isim.

63. Dakika

GOL | HESAP.COM ANTALYASPOR

GOL! Sander van de Streek takımını öne geçiren golü atıyor.

57. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Nikola Storm oyuna giren isim.

57. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken Doğukan Sinik oyuna giren isim.

57. Dakika

OFSAYT | İKAS EYÜPSPOR

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Denis Radu

56. Dakika

OFSAYT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Sander van de Streek için ofsayt bayrağı kalkıyor.

56. Dakika

KORNER | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor, Talha Ülvan ile köşe vuruşu kullanıyor.

55. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Charles-Andre Raux-Yao çıkıyor ve yerine Luccas Claro oyuna giriyor.

54. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Samuel Ballet, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

53. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

Bu dakikada ikas Eyüpspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Denis Radu

52. Dakika

SARI KART | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımında Soner Dikmen hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

50. Dakika

İKİNCİ SARI KART | İKAS EYÜPSPOR

Maçta daha önce sarı kart gören Bedirhan Özyurt, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.

47. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

47. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.

46. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Dario Saric, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45. Dakika

SARI KART | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımında Jerome Onguene, sarı kart görüyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ramzi Safuri tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Veysel Sarı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

45. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

Umut Meraş önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Umut Meraş tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

45. Dakika

KORNER | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımı korner kullanacak.

45. Dakika

SARI KART | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımında Erdoğan Yeşilyurt hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

45. Dakika

SARI KART | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımında Bedirhan Özyurt hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

45. Dakika

45. Dakika

SARI KART | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımında Ramzi Safuri, sarı kart görüyor.

40. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Sander van de Streek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

40. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Samuel Ballet altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

40. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Ramzi Safuri ile Hesap.com Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

35. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Talha Ülvan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

31. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.

29. Dakika

OFSAYT | İKAS EYÜPSPOR

Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Angel Torres için ofsayt bayrağı kalkıyor.

24. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Sander van de Streek ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

24. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

Angel Torres rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

23. Dakika

KORNER | İKAS EYÜPSPOR

Talha Ülvan ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

23. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımı Charles-Andre Raux-Yao ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Charles-Andre Raux-Yao tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

19. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Ramzi Safuri ile Hesap.com Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

19. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Soner Dikmen tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

16. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Denis Radu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

16. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Samuel Ballet tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

15. Dakika

KORNER | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor, Talha Ülvan ile köşe vuruşu kullanıyor.

14. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Umut Bozok tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

14. Dakika

SARI KART | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımında Lautaro Gianetti hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

12. Dakika

İSABETLİ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Lautaro Gianetti tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

12. Dakika

KORNER | HESAP.COM ANTALYASPOR

Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.

9. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | HESAP.COM ANTALYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Samuel Ballet, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

8. Dakika

SARI KART | İKAS EYÜPSPOR

ikas Eyüpspor takımında Charles-Andre Raux-Yao, sarı kart görüyor.

6. Dakika

OFSAYT | İKAS EYÜPSPOR

Angel Torres ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

15:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Hesap.com Antalyaspor - ikas Eyüpspor maçının kadroları açıklandı.

