(Özet) Hesap.com Antalyaspor - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Hesap.com Antalyaspor: 3 - ikas Eyüpspor: 0
89. Dakika
Rakip ceza sahası önünde Anıl Yaşar için ofsayt bayrağı kalkıyor.
89. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımında Doğukan Sinik hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
88. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sander van de Streek çıkıyor ve yerine Yohan Boli oyuna giriyor.
88. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Samuel Ballet çıkıyor ve yerine Samet Karakoç oyuna giriyor.
87. Dakika
ikas Eyüpspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Umut Meraş çıkıyor ve yerine Arda Yavuz oyuna giriyor.
87. Dakika
ikas Eyüpspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Angel Torres çıkıyor ve yerine Ismaila Manga oyuna giriyor.
87. Dakika
ikas Eyüpspor takımında Umut Bozok, sarı kart görüyor.
83. Dakika
Hesap.com Antalyaspor için Nikola Storm şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
83. Dakika
GOL! Samuel Ballet tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.
78. Dakika
ikas Eyüpspor takımında oyuncu değişikliği; Calegari oyundan çıkarken Abdou Khadre Sy oyuna giren isim.
77. Dakika
Golün asistini yapan isim Ramzi Safuri.
77. Dakika
GOL! Nikola Storm ile Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
77. Dakika
Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.
76. Dakika
Ramzi Safuri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
75. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
74. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
72. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
71. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erdoğan Yeşilyurt çıkıyor ve yerine Bünyamin Balcı oyuna giriyor.
70. Dakika
ikas Eyüpspor takımında Luccas Claro hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
67. Dakika
Bu dakikada ikas Eyüpspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Umut Bozok
66. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.
63. Dakika
Dario Saric, gol pasını veren isim.
63. Dakika
GOL! Sander van de Streek takımını öne geçiren golü atıyor.
57. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Soner Dikmen oyundan çıkarken Nikola Storm oyuna giren isim.
57. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Abdülkadir Ömür oyundan çıkarken Doğukan Sinik oyuna giren isim.
57. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Denis Radu
56. Dakika
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Sander van de Streek için ofsayt bayrağı kalkıyor.
56. Dakika
ikas Eyüpspor, Talha Ülvan ile köşe vuruşu kullanıyor.
55. Dakika
ikas Eyüpspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Charles-Andre Raux-Yao çıkıyor ve yerine Luccas Claro oyuna giriyor.
54. Dakika
Samuel Ballet, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
53. Dakika
Bu dakikada ikas Eyüpspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Denis Radu
52. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımında Soner Dikmen hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
50. Dakika
Maçta daha önce sarı kart gören Bedirhan Özyurt, ikinci sarı kartını görerek oyundan atılıyor.
47. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Soner Dikmen, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
47. Dakika
Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.
46. Dakika
Dario Saric, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
ikas Eyüpspor takımında Jerome Onguene, sarı kart görüyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Ramzi Safuri tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
45. Dakika
Veysel Sarı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
45. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.
45. Dakika
Umut Meraş önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Umut Meraş tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
45. Dakika
ikas Eyüpspor takımı korner kullanacak.
45. Dakika
ikas Eyüpspor takımında Bedirhan Özyurt hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
45. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımında Erdoğan Yeşilyurt hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
45. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımında Ramzi Safuri, sarı kart görüyor.
40. Dakika
Sander van de Streek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
40. Dakika
Samuel Ballet altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
40. Dakika
Ramzi Safuri ile Hesap.com Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
35. Dakika
ikas Eyüpspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Talha Ülvan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
31. Dakika
Hesap.com Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.
29. Dakika
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada Angel Torres için ofsayt bayrağı kalkıyor.
24. Dakika
Sander van de Streek ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
24. Dakika
Angel Torres rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
23. Dakika
Talha Ülvan ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
23. Dakika
ikas Eyüpspor takımı Charles-Andre Raux-Yao ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Charles-Andre Raux-Yao tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
19. Dakika
Ramzi Safuri ile Hesap.com Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
19. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada gole çok yaklaşıyor. Kale ağzından Soner Dikmen tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
16. Dakika
ikas Eyüpspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Denis Radu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
16. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Samuel Ballet tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
15. Dakika
ikas Eyüpspor, Talha Ülvan ile köşe vuruşu kullanıyor.
14. Dakika
ikas Eyüpspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Umut Bozok tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
14. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımında Lautaro Gianetti hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
12. Dakika
Lautaro Gianetti tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
12. Dakika
Hesap.com Antalyaspor takımı korner kullanacak.
9. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Samuel Ballet, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
8. Dakika
ikas Eyüpspor takımında Charles-Andre Raux-Yao, sarı kart görüyor.
6. Dakika
Angel Torres ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
15:59
Hesap.com Antalyaspor - ikas Eyüpspor maçının kadroları açıklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum