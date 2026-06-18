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CANLI | İsviçre - Bosna Hersek maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Haziran 2026
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CANLI | İsviçre - Bosna Hersek maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 18 Haziran 2026

18 Haziran 2026'da SoFi Stadium'da oynanacak İsviçre - Bosna Hersek maçı, futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Hakem Joao Pinheiro'un yönetiminde düzenlenecek bu maç, takımların zorlu mücadelesine sahne olacak.

Emre Şen

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Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek İsviçre
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