Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer, Avusturya kampı boyunca oynadığı hazırlık karşılaşmalarında hem yeni transferlerini deneme hem de oyun sistemini geliştirme fırsatı buldu.

SON PROVA UDİNESE KARŞISINDA

Trabzonspor, kampın son sınavında güçlü rakibi Udinese karşısında disiplinli bir oyun ortaya koydu. Bordo-mavililer mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Avusturya etabını galibiyetle noktaladı.

3 MAÇTA 1 GALİBİYET 2 MAĞLUBİYET

Bordo-mavili ekip, Avusturya kampında toplam 3 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Karadeniz temsilcisi bu süreçte 2 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti. İlk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt’a 3-0 mağlup olan bordo-mavililer, Al Sadd ise 1-0 mağlup oldu. Son maçta ise Udinese’yi 1-0 mağlup ederek Avusturya kampını tamamladı.

SIRADA GÖZTEPE VAR

Avusturya kampını tamamlayan Trabzonspor, izin yapacak. Daha sonra ise Süper Lig öncesi İsmail Köybaşı’nın jübile maçında İzmir’de Göztepe ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır