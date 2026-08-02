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Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Schladming bölgesinde sürdüren Trabzonspor, kampın son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese’yi 1-0 mağlup ederek kampı galibiyetle tamamladı.

Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona hazırlanan bordo-mavililer, Avusturya kampı boyunca oynadığı hazırlık karşılaşmalarında hem yeni transferlerini deneme hem de oyun sistemini geliştirme fırsatı buldu.

SON PROVA UDİNESE KARŞISINDA

Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı 1

Trabzonspor, kampın son sınavında güçlü rakibi Udinese karşısında disiplinli bir oyun ortaya koydu. Bordo-mavililer mücadeleden 1-0 galip ayrılarak Avusturya etabını galibiyetle noktaladı.

3 MAÇTA 1 GALİBİYET 2 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı 2

Bordo-mavili ekip, Avusturya kampında toplam 3 hazırlık karşılaşmasına çıktı. Karadeniz temsilcisi bu süreçte 2 mağlubiyet 1 galibiyet elde etti. İlk hazırlık maçında Eintracht Frankfurt’a 3-0 mağlup olan bordo-mavililer, Al Sadd ise 1-0 mağlup oldu. Son maçta ise Udinese’yi 1-0 mağlup ederek Avusturya kampını tamamladı.

SIRADA GÖZTEPE VAR

Avusturya kampını tamamlayan Trabzonspor, izin yapacak. Daha sonra ise Süper Lig öncesi İsmail Köybaşı’nın jübile maçında İzmir’de Göztepe ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Udinese
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