Rennes maçında Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan büyük hata!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 18. dakikada attığı golle öne geçerken, Rennes 27. dakikada Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata sonrası skoru eşitledi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY'I ÖNE GEÇİREN GOL

⚽️ G. Sara’nın kornerden ortasında, Victor Osimhen yaptığı kafa vuruşuyla takımımızı 1-0 öne geçiren golü buluyor. 👏 pic.twitter.com/EqmEQlFPh4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2026

Karşılaşmaya istekli başlayan Galatasaray, aradığı golü 18. dakikada buldu. Victor Osimhen, takımını Rennes karşısında 1-0 öne geçirerek hazırlık maçında skor tabelasını değiştiren isim oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN HATASI SONRASI SKOR EŞİTLENDİ

Galatasaray'ın üstünlüğü 9 dakika sürdü. Rennes, 27. dakikada Uğurcan Çakır'ın yaptığı büyük hatayı değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve mücadelede skoru 1-1'e getirdi.

İLK YARIDA BAŞKA GOL ÇIKMADI

Karşılıklı gollerin ardından iki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarının kalan bölümünde skor değişmedi. Galatasaray-Rennes mücadelesinin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.