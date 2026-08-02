SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Rennes maçında Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan büyük hata!

Galatasaray, Rennes ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 1-1'lik beraberlikle tamamladı. Osimhen'in golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, Uğurcan Çakır'ın hatası sonrası kalesinde gol gördü.

Rennes maçında Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan büyük hata!
Burak Kavuncu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız ekibi Rennes ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in 18. dakikada attığı golle öne geçerken, Rennes 27. dakikada Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata sonrası skoru eşitledi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

OSIMHEN'DEN GALATASARAY'I ÖNE GEÇİREN GOL

Karşılaşmaya istekli başlayan Galatasaray, aradığı golü 18. dakikada buldu. Victor Osimhen, takımını Rennes karşısında 1-0 öne geçirerek hazırlık maçında skor tabelasını değiştiren isim oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN HATASI SONRASI SKOR EŞİTLENDİ

Rennes maçında Galatasaray da Uğurcan Çakır dan büyük hata! 1

Galatasaray'ın üstünlüğü 9 dakika sürdü. Rennes, 27. dakikada Uğurcan Çakır'ın yaptığı büyük hatayı değerlendirerek topu ağlarla buluşturdu ve mücadelede skoru 1-1'e getirdi.

İLK YARIDA BAŞKA GOL ÇIKMADI

Rennes maçında Galatasaray da Uğurcan Çakır dan büyük hata! 2

Karşılıklı gollerin ardından iki takım da pozisyonlar bulsa da ilk yarının kalan bölümünde skor değişmedi. Galatasaray-Rennes mücadelesinin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladıTrabzonspor, Avusturya kampını galibiyetle tamamladı
Galatasaray taraftarından Rennes maçı öncesi protesto! Galatasaray taraftarından Rennes maçı öncesi protesto!
Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır galatasaray hazırlık maçı rennes Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri... Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Erdal Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri... Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.