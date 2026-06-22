CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026

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(ÖZET) KANADA, KATAR'A ŞANS TANIMADI! GOL OLUP YAĞDILAR



Dünya Kupası heyecanı Kanada - Katar maçı ile devam etti. Ev sahiplerinden Kanada müthiş bir performans ortaya koydu. Kanada; dakika 16'da Larin, 29, 45+3 ve 90+2'de David, 64'te Saliba ve 75'te Almanai'nin kendi kalesine attığı gol ile maçı 6-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 4'e çıkartan Kanada, averajlar grup liderliğini elde etti. Katar ise 1 puanda kaldı.