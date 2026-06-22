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CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026
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CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026

İsviçre, 24 Haziran 2026'da Kanada ile BC Place Stadium'da karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, her iki takım için büyük bir öneme sahip.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Önü

DÜNYA KUPASI'NDA İNANILMAZ AN! KANADA FORVETİ KARŞI KARŞIYA POZİSYONDA TRİBÜNLERE VURDU

CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 1
Dünya Kupası'nın ikinci gününde oynanan Kanada-Bosna Hersek maçında ilginç bir an yaşandı. Kanada'nın forveti Tanitoluwa Oluwaseyi inanılmaz bir gol kaçırdı.

Maç Önü

DÜNYA KUPASI'NA BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜLERİ DAMGASINI VURUYOR! ŞİMDİ DE CYLE LARİN ATTI

CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 2
Dünya Kupası'na Beşiktaş'ın golcüleri damga vurmaya devam ediyor. Sabaha karşı oynanan Güney Kore maçında siyah-beyazlıların forveti Hyeon-Gyu Oh müthiş bir gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Bu akşam oynanan Kanada maçında da Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin sahneye çıktı ve takımına 1 puanı kazandırdı.

Maç Önü

CANLI | KATAR - İSVİÇRE MAÇ ANLATIMI! MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? - 13 HAZİRAN 2026

CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 3
Katar, 13 Haziran 2026'da Levi's Stadium'da İsviçre'yi konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor.

Maç Önü

(ÖZET) KANADA, KATAR'A ŞANS TANIMADI! GOL OLUP YAĞDILAR

CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 4
Dünya Kupası heyecanı Kanada - Katar maçı ile devam etti. Ev sahiplerinden Kanada müthiş bir performans ortaya koydu. Kanada; dakika 16'da Larin, 29, 45+3 ve 90+2'de David, 64'te Saliba ve 75'te Almanai'nin kendi kalesine attığı gol ile maçı 6-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 4'e çıkartan Kanada, averajlar grup liderliğini elde etti. Katar ise 1 puanda kaldı.

Maç Önü

(ÖZET) KATAR - İSVİÇRE MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 5
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar, İsviçre ile karşılaştı. Dram dolu maçta Katar, son dakikada gelen golle tarihindeki ilk puanını aldı.

Maç Önü

DÜNYA KUPASI'NDA KORKUTAN ANLAR! KONE'NİN ETRAFINDA ÇEMBER OLUŞTURDULAR

CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 6
2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 52'nci dakikasında herkesi korkutan bir an yaşandı. Kanada'da Ismael Kone, Assim Madibo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri hemen sahaya girerken, futbolcular Kone'nin etrafında çember oluşturdu. Kırmızı kart gören Madibo ise oyundan ihraç edildi. İşte tüm detaylar...

Maç Önü

(ÖZET) İSVİÇRE - BOSNA HERSEK MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026 7
İsviçre, Bosna Hersek karşısında 3-1 galip gelerek son dakikada Granit Xhaka'nın penaltı golüyle skoru belirledi. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir öneme sahipti.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Kanada
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