CANLI | İsviçre - Kanada maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 24 Haziran 2026

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Dünya Kupası'nın ikinci gününde oynanan Kanada-Bosna Hersek maçında ilginç bir an yaşandı. Kanada'nın forveti Tanitoluwa Oluwaseyi inanılmaz bir gol kaçırdı.
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Dünya Kupası'na Beşiktaş'ın golcüleri damga vurmaya devam ediyor. Sabaha karşı oynanan Güney Kore maçında siyah-beyazlıların forveti Hyeon-Gyu Oh müthiş bir gol atarak takımına galibiyeti getirmişti. Bu akşam oynanan Kanada maçında da Beşiktaş'ın eski golcüsü Cyle Larin sahneye çıktı ve takımına 1 puanı kazandırdı.
Maç Önü
Katar, 13 Haziran 2026'da Levi's Stadium'da İsviçre'yi konuk ediyor. Bu kritik karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor.
Maç Önü
Dünya Kupası heyecanı Kanada - Katar maçı ile devam etti. Ev sahiplerinden Kanada müthiş bir performans ortaya koydu. Kanada; dakika 16'da Larin, 29, 45+3 ve 90+2'de David, 64'te Saliba ve 75'te Almanai'nin kendi kalesine attığı gol ile maçı 6-0 kazandı. Bu sonuçla puanını 4'e çıkartan Kanada, averajlar grup liderliğini elde etti. Katar ise 1 puanda kaldı.
Maç Önü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar, İsviçre ile karşılaştı. Dram dolu maçta Katar, son dakikada gelen golle tarihindeki ilk puanını aldı.
Maç Önü
2026 Dünya Kupası B Grubu maçında Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 52'nci dakikasında herkesi korkutan bir an yaşandı. Kanada'da Ismael Kone, Assim Madibo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri hemen sahaya girerken, futbolcular Kone'nin etrafında çember oluşturdu. Kırmızı kart gören Madibo ise oyundan ihraç edildi. İşte tüm detaylar...
Maç Önü
İsviçre, Bosna Hersek karşısında 3-1 galip gelerek son dakikada Granit Xhaka'nın penaltı golüyle skoru belirledi. Bu mücadele, her iki takım için kritik bir öneme sahipti.
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