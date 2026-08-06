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Galatasaray'dan 8 sosyal medya hesabı için suç duyurusu

Galatasaray, kulüp, yöneticiler, futbolcular ve taraftarları hedef alan nefret söylemi içerikli paylaşımlar nedeniyle 8 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray'dan 8 sosyal medya hesabı için suç duyurusu
Burak Kavuncu

Galatasaray, son 10 günde kulüp, yöneticiler, futbolcular ve taraftarları hedef aldığı değerlendirilen nefret söylemleri nedeniyle 8 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

GALATASARAY'DAN HUKUKİ HAMLE

Galatasaray dan 8 sosyal medya hesabı için suç duyurusu 1

Galatasaray Spor Kulübü, son dönemde sosyal medyada kulüp ve camiayı hedef alan paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı. Sarı-kırmızılı kulüp, nefret söylemi içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle 8 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

8 HESAP HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Galatasaray dan 8 sosyal medya hesabı için suç duyurusu 2

Kulübün yaptığı açıklamaya göre suç duyurusunda bulunulan hesaplar arasında X platformunda @Nuribey45, @Ahmetercanlar, @gulesceguven, @HulusiBelgu, @ahmetcakar1, @mutluhan_suner ve @ramilhesenovfb, Instagram'da ise @ondersusoglu yer aldı.

Galatasaray, söz konusu hesapların son 10 gün içerisinde kulüp, yöneticiler, sporcular ve taraftarları hedef alan paylaşımlar yaptığını belirtti.

"BAŞKA SUÇ DUYURUSU YOK"

Sarı-kırmızılı kulüp, kamuoyunda yer alan bazı iddialara da açıklık getirdi. Galatasaray, son 10 günlük süreçte yalnızca söz konusu 8 hesap hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bunun dışında kulüp tarafından yapılmış başka bir suç duyurusu bulunmadığını vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDECEK

Galatasaray, kurumsal itibarını, kulüp mensuplarını ve taraftarlarını hedef alan hukuka aykırı fiillere karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı yönetim, benzer paylaşımlar ve eylemler karşısında tüm hukuki süreçlerin kararlılıkla işletileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Lube ayar hergün gs ile ilgili yayın yapıyor.ama onun ismi yok. tahminimce Lube ayar ı dava ederlerse iddialarının tamamına yakını doğru olduğundan tescillenmiş olacağından gsaray cesaret edemedi
başkan kimi alıyoruz hani
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