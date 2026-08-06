Galatasaray'dan 8 sosyal medya hesabı için suç duyurusu

Galatasaray, son 10 günde kulüp, yöneticiler, futbolcular ve taraftarları hedef aldığı değerlendirilen nefret söylemleri nedeniyle 8 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu.

GALATASARAY'DAN HUKUKİ HAMLE

Galatasaray Spor Kulübü, son dönemde sosyal medyada kulüp ve camiayı hedef alan paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı. Sarı-kırmızılı kulüp, nefret söylemi içerdiği değerlendirilen paylaşımlar nedeniyle 8 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

8 HESAP HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kulübün yaptığı açıklamaya göre suç duyurusunda bulunulan hesaplar arasında X platformunda @Nuribey45, @Ahmetercanlar, @gulesceguven, @HulusiBelgu, @ahmetcakar1, @mutluhan_suner ve @ramilhesenovfb, Instagram'da ise @ondersusoglu yer aldı.

Galatasaray, söz konusu hesapların son 10 gün içerisinde kulüp, yöneticiler, sporcular ve taraftarları hedef alan paylaşımlar yaptığını belirtti.

"BAŞKA SUÇ DUYURUSU YOK"

Sarı-kırmızılı kulüp, kamuoyunda yer alan bazı iddialara da açıklık getirdi. Galatasaray, son 10 günlük süreçte yalnızca söz konusu 8 hesap hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve bunun dışında kulüp tarafından yapılmış başka bir suç duyurusu bulunmadığını vurguladı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDECEK

Galatasaray, kurumsal itibarını, kulüp mensuplarını ve taraftarlarını hedef alan hukuka aykırı fiillere karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı yönetim, benzer paylaşımlar ve eylemler karşısında tüm hukuki süreçlerin kararlılıkla işletileceğini belirtti.