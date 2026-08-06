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Trabzonlu teyze Mohamed Salah'ı ilk kez gördü! Söyledikleri güldürdü

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Burak Kavuncu

Trabzonspor’un dünyaca ünlü yeni transferi Mohamed Salah, reklam filmi çekimi için Trabzon’un Araklı ilçesine geldi. Salah’ı ilk kez gören bir yöre sakininin verdiği renkli tepki sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yeni transferi Muhammed Salah'ı ilk kez gören Araklı ilçesi Marzuba mahallesi sakini bir teyzenin yöresel şive ile söyledikleri dinleyenleri güldürdü.

O ANLAR GÜNDEM OLDU!

Reklam filmi çekimi için mahallerine lüks bir cip ile gelen Salah'ın araçtan indiğini gören ve o anları cep telefonu ile kayda alan yöre sakini bir teyze "Ahana da geldi. O ne bilema bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var" tepkisi sosyal medyada büyük beğeni topladı, izleyenleri güldürdü.

SALAH'I İLK KEZ GÖRDÜ

Trabzonlu teyze Mohamed Salah ı ilk kez gördü! Söyledikleri güldürdü 1

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah, reklam filmi çekimi için Araklı ilçesine bağlı Marzuba Mahallesi'ne geldi. Lüks bir cip ile mahalleye gelen Mısırlı futbolcunun araçtan inişi, bölge sakinlerinin de dikkatini çekti.

YÖRESEL ŞİVESİYLE GÜLDÜRDÜ

Salah'ı ilk kez gören bir teyze, yıldız futbolcuyu cep telefonuyla kayda alırken yaşadığı şaşkınlığı yöresel şivesiyle dile getirdi.

Salah'ı görünce, "Ahana da geldi. O ne bilema bir şey. O ne du, göya bir şey. Gız bu ne gada güççük. Gördüm çizikli tişötü var" ifadelerini kullanan teyzenin sözleri, çevredekileri güldürdü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yöre sakininin Salah karşısındaki şaşkınlığı ve samimi tepkisi sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. Paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Salah'ın Trabzon'a gelişi yalnızca futbol dünyasında değil, şehirde günlük hayatın içinde de renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor mohamed salah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu kadar abartılı ilgi bence başta Trabzon halkını ve tüm Türkiye halkını küçük düşürüyor..
çekmeyin diyenler mermiden hızlımı koşuyor :)
:)) yurdum insanı 👏
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