CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026

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DÜNYA KUPASI'NIN TARTIŞMALI KONUSUYDU! SU MOLASI DÜDÜĞÜ ÇALINCA TARAFTARLAR YUHALADI



2026 Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri su molası kararı oldu. Maçların oynandığı sırada verilen su molası tartışmaları beraberinde getirirken, taraftarların büyük bir bölümü bu duruma tepki gösterdi. Hollanda - İsveç maçında ise su molasının taraftarlara verdiği rahatsızlık gözler önüne serildi. Verilen su molasının ardından stadyumdaki taraftarlar duruma tepki göstererek su molasını yuhaladı.