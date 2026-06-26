SPOR

Kapat
CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Grupta 4'er puana sahip Hollanda ve Japonya'nın üst tur yarışı sürerken, 3 puanlı İsveç kader maçına çıkıyor. Son 32 Turu bileti için kritik öneme sahip mücadelede Japonya ve İsveç, hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki Japonya - İsveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtları...

Burak Kavuncu

00:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Japonya - İsveç maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

TANIDIK HAKEM!

02.00'da oynanacak İsveç - Japonya maçını Ivan Barton yönetecek.

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 1

Maç önü

BASIN TRİBÜNÜ ÇÖKTÜ!

İsveç Milli Takımı'nın ABD'de kamp yaptığı Toyota Stadyumu'nda basın tribünü çöktü!

Graham Potter'ın öğrencileri, Japonya maçı antrenmanı için tesise geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Yenileme çalışmaları sırasındaki kontrollü yıkımda yaşanan aksilik nedeniyle tribün ters yöne devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, İsveç kampı planlandığı gibi devam ediyor.

Futbolculardan Besfort Zeneli: "Manzarayı görünce 'Ne oldu böyle?' dedik. Duyduğuma göre tribün yanlış tarafa yıkılmış."

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 2

Maç önü

(ÖZET) HOLLANDA - JAPONYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 3
2026 Dünya Kupası F Grubu’nda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Maç önü

İSVEÇ'TEN DÜNYA KUPASI'NA GOL ŞOV! TUNUS'U FARKLI GEÇTİLER

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 4
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç, Tunus'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ederek turnuvaya gol şovla başladı. Tunus kökenli Yasin Ayari'nin iki gol attığı mücadelede Alexander Isak, Viktor Gyökeres ve Svanberg'de katkıda bulundu. İsveç ilk haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı.

Maç önü

JAPONYA-HOLLANDA MAÇI SONRASI TRİBÜNLERDE YİNE AYNI MANZARA!

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 5
Japon taraftarlar, Hollanda maçı sonrası stadyumu temizleyerek bir kez daha takdir topladı.

Maç önü

İSVEÇ-TUNUS MAÇINDA DUYGULANDIRAN HAREKET! AYARİ GOL ATTI AMA SEVİNMEDİ

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 6
İsveç'in Tunus karşısında öne geçtiği golü atan Yasin Ayari, rakip ülkeyle olan aile bağları nedeniyle gol sevincinde bulunmadı. Tunus kökenli futbolcunun tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Maç önü

DÜNYA KUPASI'NDA İLK VEDA! AĞIR MAĞLUBİYET LAMOUCHİ’NİN SONUNU GETİRDİ

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 7
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 kaybeden Tunus, hezimetin üzerinden 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.

Maç önü

(ÖZET) TUNUS - JAPONYA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 8
Tunus ve Japonya takımları, 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir mücadele verirken, Japonya'nın 0-4 galibiyeti dikkat çekti. Maç, stadyumda heyecan dolu anlar yaşattı.

Maç önü

(ÖZET) HOLLANDA, İSVEÇ'E ACIMADI! GOL OLUP YAĞDILAR

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 9
2026 Dünya Kupası serüvenine Japonya beraberliği ile başlayan Hollanda, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. İsveç maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkan Hollanda, Brobbey (dk.5, dk.17) Gakpo (dk.47, dk. 54) ve Summerville'nin (dk. 89) attığı gollerle rakibini 5-1 mağlup etti. İsveç'in tek golü ise dakika 59'da Elanga'dan geldi. Bu sonuçla Hollanda puanını 4'e yükseltirken, İsveç 3 puanda kaldı.

Maç önü

PORTEKİZ TARAFTARLARI DA JAPON TARAFTARLARIN İZİNDEN GİTMİŞ!

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 10
Portekiz taraftarları da Japon taraftarların izinden gitmiş!

Maç önü

DÜNYA KUPASI'NIN TARTIŞMALI KONUSUYDU! SU MOLASI DÜDÜĞÜ ÇALINCA TARAFTARLAR YUHALADI

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 11
2026 Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri su molası kararı oldu. Maçların oynandığı sırada verilen su molası tartışmaları beraberinde getirirken, taraftarların büyük bir bölümü bu duruma tepki gösterdi. Hollanda - İsveç maçında ise su molasının taraftarlara verdiği rahatsızlık gözler önüne serildi. Verilen su molasının ardından stadyumdaki taraftarlar duruma tepki göstererek su molasını yuhaladı.

Maç önü

AYASE UEDA'DAN NEFİS GOL! ⚽️

CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026 12
Ayase Ueda'dan nefis gol! ⚽️

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Tunus - Hollanda maç anlatımı!CANLI | Tunus - Hollanda maç anlatımı!
Dünya Kupası'nda "Onur maçı" krizi! İran ve Mısır FIFA'ya başvurduDünya Kupası'nda "Onur maçı" krizi! İran ve Mısır FIFA'ya başvurdu
Anahtar Kelimeler:
İsveç Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.