CANLI | Japonya - İsveç maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Haziran 2026

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02.00'da oynanacak İsveç - Japonya maçını Ivan Barton yönetecek.
Maç önü
İsveç Milli Takımı'nın ABD'de kamp yaptığı Toyota Stadyumu'nda basın tribünü çöktü!
Graham Potter'ın öğrencileri, Japonya maçı antrenmanı için tesise geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Yenileme çalışmaları sırasındaki kontrollü yıkımda yaşanan aksilik nedeniyle tribün ters yöne devrildi.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, İsveç kampı planlandığı gibi devam ediyor.
Futbolculardan Besfort Zeneli: "Manzarayı görünce 'Ne oldu böyle?' dedik. Duyduğuma göre tribün yanlış tarafa yıkılmış."
Maç önü
2026 Dünya Kupası F Grubu’nda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.
Maç önü
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç, Tunus'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ederek turnuvaya gol şovla başladı. Tunus kökenli Yasin Ayari'nin iki gol attığı mücadelede Alexander Isak, Viktor Gyökeres ve Svanberg'de katkıda bulundu. İsveç ilk haftanın en dikkat çekici galibiyetlerinden birine imza attı.
Maç önü
Japon taraftarlar, Hollanda maçı sonrası stadyumu temizleyerek bir kez daha takdir topladı.
Maç önü
İsveç'in Tunus karşısında öne geçtiği golü atan Yasin Ayari, rakip ülkeyle olan aile bağları nedeniyle gol sevincinde bulunmadı. Tunus kökenli futbolcunun tavrı sosyal medyada gündem oldu.
Maç önü
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 kaybeden Tunus, hezimetin üzerinden 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollarını ayırdı.
Maç önü
Tunus ve Japonya takımları, 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir mücadele verirken, Japonya'nın 0-4 galibiyeti dikkat çekti. Maç, stadyumda heyecan dolu anlar yaşattı.
Maç önü
2026 Dünya Kupası serüvenine Japonya beraberliği ile başlayan Hollanda, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. İsveç maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkan Hollanda, Brobbey (dk.5, dk.17) Gakpo (dk.47, dk. 54) ve Summerville'nin (dk. 89) attığı gollerle rakibini 5-1 mağlup etti. İsveç'in tek golü ise dakika 59'da Elanga'dan geldi. Bu sonuçla Hollanda puanını 4'e yükseltirken, İsveç 3 puanda kaldı.
Maç önü
Portekiz taraftarları da Japon taraftarların izinden gitmiş!
Maç önü
2026 Dünya Kupası'nın en çok tartışılan konularından biri su molası kararı oldu. Maçların oynandığı sırada verilen su molası tartışmaları beraberinde getirirken, taraftarların büyük bir bölümü bu duruma tepki gösterdi. Hollanda - İsveç maçında ise su molasının taraftarlara verdiği rahatsızlık gözler önüne serildi. Verilen su molasının ardından stadyumdaki taraftarlar duruma tepki göstererek su molasını yuhaladı.
Maç önü
Ayase Ueda'dan nefis gol! ⚽️
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