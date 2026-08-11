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Dursun Özbek'ten herkesi susturacak transfer hamlesi! Eğer gerçekleşirse yer yerinden oynar

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, orta saha hattı için dev bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen 27 yaşındaki Arjantinli yıldız Alexis Mac Allister'ı transfer listesine aldı.

Dursun Özbek'ten herkesi susturacak transfer hamlesi! Eğer gerçekleşirse yer yerinden oynar
Emre Şen
Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister

ARJ Arjantin
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray, transferde gözünü İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetimin orta saha rotasyonunu üst düzey bir isimle güçlendirmek adına temaslara başladığı öne sürüldü.

CİMBOM ŞARTLARI ARAŞTIRIYOR

Dursun Özbek ten herkesi susturacak transfer hamlesi! Eğer gerçekleşirse yer yerinden oynar 1

Galatasaray, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Alexis Mac Allister'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı kurmayların 27 yaşındaki Arjantinli orta sahanın transfer şartlarını ve maliyetini araştırmaya başladığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU

Dursun Özbek ten herkesi susturacak transfer hamlesi! Eğer gerçekleşirse yer yerinden oynar 2

Kariyerinde Brighton ve Liverpool gibi Premier Lig ekiplerinde sergilediği performansla dikkat çeken Mac Allister, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da kilit rol oynamıştı. Oyun kurucu yetenekleri ve mücadeleci yapısıyla tanınan tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor.

LIVERPOOL'UN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Dursun Özbek ten herkesi susturacak transfer hamlesi! Eğer gerçekleşirse yer yerinden oynar 3

İngiliz temsilcisi Liverpool ile sözleşmesi devam eden yıldız futbolcu için kulübünün olası bir ayrılığa nasıl yaklaşacağı henüz netlik kazanmadı. Galatasaray yönetiminin, oyuncunun durumunu anbean takip ederek İngiliz ekibinin kapısını resmen çalmaya hazırlandığı belirtildi.

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