Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turuna kalmaları halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler belli oldu. İki temsilcimizi de dikkat çeken eşleşmeler bekliyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Çekya temsilcisini elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Siyah-beyazlıların bu aşamada karşılaşabileceği muhtemel rakipler arasında Kızılyıldız, St. Truiden, OFI ve Dinamo Zagreb gibi ekipler bulunuyor.

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:

Kızılyıldız / Hapoel Beer Sheva (kaybedeni)

St. Truiden

Vikingur Reykjavik / Thun

OFI

Larne / Iberia 1999

Lillestrøm

Kairat Almaty / Levski Sofia (kaybedeni)

Celje / Ararat-Armenia (kaybedeni)

Aarhus / Sabah (kaybedeni)

Dinamo Zagreb / Kauno Zalgiris (kaybedeni)

Slovan Bratislava / Mjällby (kaybedeni)

TRABZONSPOR'U ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında ise daha dikkat çekici takımlar yer alıyor. Bordo-mavililer, kura sonucunda Viktoria Plzen, Benfica, Anderlecht, Dinamo Kiev, Rangers veya Salzburg gibi güçlü ekiplerden biriyle eşleşebilir.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:

Viktoria Plzen

Benfica / Hearts

Anderlecht / Dinamo Kiev

CSKA Sofia / Maccabi Tel Aviv

Rangers / Jagiellonia

Ferencvaros / Gornik Zabrze

Salzburg / Pafos

Lech Poznan / Klaksvik

Shamrock Rovers / Egnatia

KuPS / Craiova

Omonia Nicosia / Lincoln Red Imps

İKİ TEMSİLCİ İÇİN DE KRİTİK KURA

Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri kura sonucunda netleşecek. Siyah-beyazlılar daha dengeli görünen bir rakip havuzuyla karşı karşıyayken, Trabzonspor'un listesinde Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin bulunması dikkat çekiyor.