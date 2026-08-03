Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off turuna kalmaları halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler belli oldu. İki temsilcimizi de dikkat çeken eşleşmeler bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Çekya temsilcisini elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Siyah-beyazlıların bu aşamada karşılaşabileceği muhtemel rakipler arasında Kızılyıldız, St. Truiden, OFI ve Dinamo Zagreb gibi ekipler bulunuyor.
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri:
Kızılyıldız / Hapoel Beer Sheva (kaybedeni)
St. Truiden
Vikingur Reykjavik / Thun
OFI
Larne / Iberia 1999
Lillestrøm
Kairat Almaty / Levski Sofia (kaybedeni)
Celje / Ararat-Armenia (kaybedeni)
Aarhus / Sabah (kaybedeni)
Dinamo Zagreb / Kauno Zalgiris (kaybedeni)
Slovan Bratislava / Mjällby (kaybedeni)
Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında ise daha dikkat çekici takımlar yer alıyor. Bordo-mavililer, kura sonucunda Viktoria Plzen, Benfica, Anderlecht, Dinamo Kiev, Rangers veya Salzburg gibi güçlü ekiplerden biriyle eşleşebilir.
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:
Viktoria Plzen
Benfica / Hearts
Anderlecht / Dinamo Kiev
CSKA Sofia / Maccabi Tel Aviv
Rangers / Jagiellonia
Ferencvaros / Gornik Zabrze
Salzburg / Pafos
Lech Poznan / Klaksvik
Shamrock Rovers / Egnatia
KuPS / Craiova
Omonia Nicosia / Lincoln Red Imps
Beşiktaş'ın Hradec Kralove engelini aşması ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri kura sonucunda netleşecek. Siyah-beyazlılar daha dengeli görünen bir rakip havuzuyla karşı karşıyayken, Trabzonspor'un listesinde Avrupa futbolunun önemli kulüplerinin bulunması dikkat çekiyor.
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