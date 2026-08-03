Hull City'de Acun Ilıcalı eski Beşiktaşlı ismi getiriyor!

Hull City, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık geçiren Kristjan Asllani için harekete geçti. İngiliz ekibi, Inter'den ayrılması beklenen Arnavut futbolcunun transfer şartlarını sordu.

HULL CITY'DEN ASLLANI HAMLESİ

Hull City, orta saha transferi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Nicolo Schira'nın haberine göre İngiliz ekibi, Inter forması giyen ve takımdan ayrılması beklenen 24 yaşındaki Kristjan Asllani'nin transfer şartları hakkında bilgi aldı.

INTER ZORUNLU SATIN ALMA İSTİYOR

Bonservisi Inter'de bulunan Asllani için İtalyan kulübünün kiralama seçeneğinde sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi eklenmesini istediği belirtildi. Hull City'nin bu şartlar doğrultusunda transferi değerlendirip değerlendirmeyeceği ise görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ'TA KİRALIK OYNADI

Kristjan Asllani, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla kiralık olarak mücadele etti. Sezonun tamamlanmasının ardından Inter'e geri dönen Arnavut orta saha, şimdi ise kariyerine İngiltere'de devam etme ihtimaliyle karşı karşıya.

Hull City'nin Asllani için şartları sorması, transferin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenebileceği şeklinde yorumlandı.