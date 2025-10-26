CANLI | Kasımpaşa - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26.10.2025

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 10.hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Hafta içi erteleme müsabakasında Konyaspor’u deviren kara kartallar deplasman maçında Kasımpaşa’yı da geçerek 3 puana uzanmak istiyor. Ligin 9.haftasında yalnızca 2 galibiyet alabilen Kasımpaşa ise bu maçı bir çıkış olarak görüyor. Peki Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler, ilk 11’ler ve maçın canlı anlatımı haberimizde…

Maç önü İLK 11’LER AÇIKLANDI! Kasımpaşa: Andreas, Winck, Cem, Opoku, Owosu, Szalai, Baldursson, Diabate, Fall, Ali, Kubilay. Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure, Abraham.