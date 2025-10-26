CANLI | Kasımpaşa - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26.10.2025

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 10.hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Hafta içi erteleme müsabakasında Konyaspor’u deviren kara kartallar deplasman maçında Kasımpaşa’yı da geçerek 3 puana uzanmak istiyor. Ligin 9.haftasında yalnızca 2 galibiyet alabilen Kasımpaşa ise bu maçı bir çıkış olarak görüyor. Peki Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler, ilk 11’ler ve maçın canlı anlatımı haberimizde…
Kasımpaşa: Andreas, Winck, Cem, Opoku, Owosu, Szalai, Baldursson, Diabate, Fall, Ali, Kubilay.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure, Abraham.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
