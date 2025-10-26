SPOR

Kapat
CANLI | Kasımpaşa - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26.10.2025
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

CANLI | Kasımpaşa - Beşiktaş maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26.10.2025

Süper Ligi’n 10.haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Erteleme maçında hafta içi Konyaspor’u geçen siyah-beyazlılar Kasımpaşa deplasmanında da galibiyet arıyor. Ligin 14.sırasında bulunan Kasımpaşa ise sıkıntılı bir süreçten geçerken, Beşiktaş maçını bir çıkış maçı olarak görüyor. Peki Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler, ilk 11’ler ve maçın canlı anlatımı haberimizde…

Burak Kavuncu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, 10.hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Hafta içi erteleme müsabakasında Konyaspor’u deviren kara kartallar deplasman maçında Kasımpaşa’yı da geçerek 3 puana uzanmak istiyor. Ligin 9.haftasında yalnızca 2 galibiyet alabilen Kasımpaşa ise bu maçı bir çıkış olarak görüyor. Peki Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler, ilk 11’ler ve maçın canlı anlatımı haberimizde…

Maç önü

İLK 11’LER AÇIKLANDI!

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Cem, Opoku, Owosu, Szalai, Baldursson, Diabate, Fall, Ali, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, El Bilal Toure, Abraham.

Maç önü

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da dev maç öncesi kötü haber!Galatasaray'da dev maç öncesi kötü haber!
G.Saray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Rams Park'da...G.Saray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi! Rams Park'da...
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa-Beşiktaş Kasımpaşa-Beşiktaş maçı Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta Kasımpaşa-Beşiktaş maçı hangi kanalda Süper Lig'de 10.hafta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.