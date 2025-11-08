CANLI | Kocaelispor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09.11.2025

08.11.2025 - 23:30

41.MÜSABAKA İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Kocaelispor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 6 kez rakibini yendi. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

İki takım son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da rakip oldu ve Kocaelispor 5-2'lik skorla maçı kazandı.