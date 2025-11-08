CANLI | Kocaelispor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09.11.2025

Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda ekibi Ajax deplasmanından 3-0’lık galibiyetle dönen Galatasaray’da gözler Kocaelispor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda tek hedef 3 puanken, ev sahibi Kocaelispor’da Süper Lig’e başladığı formsuz görüntüsünü üzerinden attı. Selçuk İnan’ın öğrencilerinde hedef Cimbom’dan puan ya da puanlar almak. Peki Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve ne zaman? İşte tüm soruların cevabı ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…
08.11.2025 - 23:41
Mauro Icardi sosyal medya hesabından maç günü öncesi paylaşım yaptı.
08.11.2025 - 23:39
🗣️ “Milyonlarca taraftarın yan yana! Bağırıyorlar hep beraber kol kola!”— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2025
🦁 Büyük Galatasaray taraftarından takımımıza Kocaeli’de muhteşem karşılama! 🙌#KSvGS pic.twitter.com/yZTFIVX1Qb
08.11.2025 - 23:38
Galatasaray maçı için hazırız! 🦈🔥 pic.twitter.com/ZOkS9ru6FO— Kocaelispor (@Kocaelispor) November 8, 2025
08.11.2025 - 23:36
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, taraftarların isteğini geri çevirmedi ve üçlü çektirdi. Bu anlar taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.
08.11.2025 - 23:34
Galatasaray Kocaeli'ne vardığında otele giriş yaparken taraftarlar adeta şölen havası oluşturdu. Ellerinde meşalelerle takımlarını karşılayan sarı-kırmızılılar, tezahüratlarla geceyi renklendirdi.
Yoğun ilgi gören Galatasaray kafilesi, otel girişinde kısa süreli izdiham yaşanmasına neden oldu.
08.11.2025 - 23:33
Kocaelispor – Galatasaray karşılaşmasında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
08.11.2025 - 23:32
Galatasaray'da orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor Uruguaylı orta saha, sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
08.11.2025 - 23:32
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında oynayamayacak.
08.11.2025 - 23:31
Kocaelispor – Galatasaray maçı 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ve BeIN Sports 1’de canlı olarak ekrana gelecek.
08.11.2025 - 23:30
Kocaelispor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 6 kez rakibini yendi. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
İki takım son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da rakip oldu ve Kocaelispor 5-2'lik skorla maçı kazandı.
