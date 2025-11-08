SPOR

Trendyol Süper Lig’in 12.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor’a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax deplasmanından 3-0’lık rahat bir skorla dönen sarı-kırmızılılarda bu maç öncesi tek hedef 3 puan. Öte yandan Ev sahibi Kocaelispor ise ligde 14.sırada yer alıyor ve son hafta Başakşehir’e kaybetti. Peki Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve ne zaman? İşte tüm soruların cevabı ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda ekibi Ajax deplasmanından 3-0’lık galibiyetle dönen Galatasaray’da gözler Kocaelispor maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda tek hedef 3 puanken, ev sahibi Kocaelispor’da Süper Lig’e başladığı formsuz görüntüsünü üzerinden attı. Selçuk İnan’ın öğrencilerinde hedef Cimbom’dan puan ya da puanlar almak. Peki Kocaelispor-Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda ve ne zaman? İşte tüm soruların cevabı ve muhtemel ilk 11’ler haberimizde…

08.11.2025 - 23:41

MAURO ICARDI'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Mauro Icardi sosyal medya hesabından maç günü öncesi paylaşım yaptı.

CANLI | Kocaelispor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09.11.2025 1

08.11.2025 - 23:39

GALATASARAY TARAFTARLARI TAKIMI KARŞILADI!

08.11.2025 - 23:38

KOCAELİSPOR'DAN 'MAÇA HAZIRIZ' PAYLAŞIMI...

08.11.2025 - 23:36

OSIMHEN ÇILGINLIĞI DEVAM EDİYOR...

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, taraftarların isteğini geri çevirmedi ve üçlü çektirdi. Bu anlar taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

08.11.2025 - 23:34

TAKIMI KARŞILADILAR! İZDİHAM OLUŞTU...

Galatasaray Kocaeli'ne vardığında otele giriş yaparken taraftarlar adeta şölen havası oluşturdu. Ellerinde meşalelerle takımlarını karşılayan sarı-kırmızılılar, tezahüratlarla geceyi renklendirdi.

Yoğun ilgi gören Galatasaray kafilesi, otel girişinde kısa süreli izdiham yaşanmasına neden oldu.

CANLI | Kocaelispor - Galatasaray maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09.11.2025 2

08.11.2025 - 23:33

HAKEMLER BELLİ OLDU!

Kocaelispor – Galatasaray karşılaşmasında hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

08.11.2025 - 23:32

TORREIRA SINIRDA...

Galatasaray'da orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor Uruguaylı orta saha, sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

08.11.2025 - 23:32

GALATASARAY'DA 2 EKSİK VAR!

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında oynayamayacak.

08.11.2025 - 23:31

KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor – Galatasaray maçı 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak ve BeIN Sports 1’de canlı olarak ekrana gelecek.

08.11.2025 - 23:30

41.MÜSABAKA İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR

Kocaelispor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 6 kez rakibini yendi. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

İki takım son olarak 22 Şubat 2009 tarihinde İstanbul'da rakip oldu ve Kocaelispor 5-2'lik skorla maçı kazandı.

