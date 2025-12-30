Ünlü yorumcu Gökmen Özdenak'tan korkutan haber! Kalbi durdu, yoğun bakımda

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki Özdenak’ın kalbinin iki kez durduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi.

NABZI DURDU

Edinilen bilgilere göre Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde aniden fenalaştı. KOAH hastası olduğu belirtilen Özdenak’ın yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve nabzının durduğu aktarıldı. Eve gelen sağlık görevlileri, kalbi iki kez duran Özdenak’a müdahale ederek yeniden hayata döndürdü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilen Gökmen Özdenak, hastanede yoğun bakıma alındı. Özdenak’ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.