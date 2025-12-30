Galatasaray'a transferde büyük ters köşe! Bitti gözüyle bakılıyordu, yeni takımını duyurdular

Galatasaray’ın ara transfer döneminde yakından takip ettiği isimlerden biri olan Umut Tohumcu ile ilgili Almanya’dan sürpriz bir gelişme geldi. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan genç orta saha için Hoffenheim cephesinin farklı bir plan yaptığı öne sürüldü.

HOFFENHEIM KİRALIK GÖNDERİYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre Hoffenheim, 21 yaşındaki futbolcuyu daha fazla süre alabilmesi amacıyla Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel’e kiralamaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde netleşebileceği belirtiliyor.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Umut Tohumcu, skor katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak görev almıştı. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray’ın transfer planında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.