Galatasaray'a transferde büyük ters köşe! Bitti gözüyle bakılıyordu, yeni takımını duyurdular

Galatasaray’ın ara transferde gündemine aldığı Umut Tohumcu için Almanya’dan sürpriz bir iddia geldi. Hoffenheim’ın genç orta sahayı Holstein Kiel’e kiralamaya hazırlandığı öne sürülürken, taraflar arasında görüşmelerde sona yaklaşıldığı belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray'a transferde büyük ters köşe! Bitti gözüyle bakılıyordu, yeni takımını duyurdular
Berker İşleyen
Umut Tohumcu

Umut Tohumcu

ALM Almanya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Galatasaray’ın ara transfer döneminde yakından takip ettiği isimlerden biri olan Umut Tohumcu ile ilgili Almanya’dan sürpriz bir gelişme geldi. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan genç orta saha için Hoffenheim cephesinin farklı bir plan yaptığı öne sürüldü.

HOFFENHEIM KİRALIK GÖNDERİYOR

Galatasaray a transferde büyük ters köşe! Bitti gözüyle bakılıyordu, yeni takımını duyurdular 1

Alman basınında yer alan haberlere göre Hoffenheim, 21 yaşındaki futbolcuyu daha fazla süre alabilmesi amacıyla Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel’e kiralamaya hazırlanıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin kısa süre içinde netleşebileceği belirtiliyor.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Umut Tohumcu, skor katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncu, Almanya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak görev almıştı. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray’ın transfer planında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

