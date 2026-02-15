CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

05:00 - 15 Şubat 2026

KÖRFEZ'DE TARİHİ KRİZ! KOCAELİSPOR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI: SON 48 SAAT! 250 MİLYON TL BULUNAMAZSA PUANLAR SİLİNECEK...



TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u kabus gibi bir hafta sonu bekliyor! Kulüp lisansı alabilmesi için 16 Şubat Pazartesi gününe kadar tam 250 milyon TL'lik devasa bir ödeme yapması gereken Körfez temsilcisinde zaman kum saati gibi akıyor. Sadece 2 günü kalan yeşil-siyahlılar bu krizi aşamazsa 3 puan silme cezasıyla sarsılacak!