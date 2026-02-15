SPOR

Kapat
CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

Kocaelispor, 15 Şubat 2026'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Maçın hakemi Fatih Tokail olacak. İki takım için kritik bir mücadele bekleniyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
Hakem Fatih Tokail
Kocaelispor Kocaelispor
-
-
Gaziantep FK Gaziantep FK

13:29

KADROLAR AÇIKLANDI !

Kocaelispor - Gaziantep FK maçının kadroları açıklandı.

13:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) GENÇLERBİRLİĞİ - GAZİANTEP FK MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 1
Gençlerbirliği'nin evinde Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta, müthiş anlar yaşandı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı.

13:00 - 15 Şubat 2026

KOCAELİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA YAŞANAN FACİANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI! TARAFTAR TRİBÜNDEN DÜŞMÜŞTÜ

CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 2
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile karşılaşmış ve maç 1-1 sona ermişti. Maça damgasını vuran olay ise tribünden düşerek ağır yaralanan 21 yaşındaki Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz oldu. Kaçmaz, vahim olayın ardından hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti. Halil Kaçmaz'ın vefat ettiği anlara dair güvenlik kameraları olayı görüntüledi.

09:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 3
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gaziantep FK karşısında dramatik anlar yaşadı. Mücadele, 4-2'lik skorla sona erdi ve adeta nefes kesti.

09:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) ZECORNER KAYSERİSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 4
Zecorner Kayserispor, Kocaelispor karşılaşmasında son dakikalar da heyecan dolu anlara tanıklık etti. İlk yarıda Kocaelispor zamana hükmederek öne geçti, ama Kayserispor son anlarda farkı bire indirmeyi başardı.

05:00 - 15 Şubat 2026

(ÖZET) GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI ÖZETİ VE TÜM ÖNEMLİ ANLARI

CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 5
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Mücadele, Gaziantep'teki stadyumda heyecan dolu anlara sahne oldu.

05:00 - 15 Şubat 2026

KÖRFEZ'DE TARİHİ KRİZ! KOCAELİSPOR İÇİN TEHLİKE ÇANLARI: SON 48 SAAT! 250 MİLYON TL BULUNAMAZSA PUANLAR SİLİNECEK...

CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026 6
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u kabus gibi bir hafta sonu bekliyor! Kulüp lisansı alabilmesi için 16 Şubat Pazartesi gününe kadar tam 250 milyon TL'lik devasa bir ödeme yapması gereken Körfez temsilcisinde zaman kum saati gibi akıyor. Sadece 2 günü kalan yeşil-siyahlılar bu krizi aşamazsa 3 puan silme cezasıyla sarsılacak!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Triatlon yarışında parkura giren kuzu, renkli görüntülere neden olduTriatlon yarışında parkura giren kuzu, renkli görüntülere neden oldu
G.Saray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktıG.Saray-Juventus maçının hakemi açıklandı! Türk karnesi ortaya çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.