CANLI | Kocaelispor - Gaziantep FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 15 Şubat 2026

13:29
Kocaelispor - Gaziantep FK maçının kadroları açıklandı.
13:00 - 15 Şubat 2026
Gençlerbirliği'nin evinde Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta, müthiş anlar yaşandı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı.
13:00 - 15 Şubat 2026
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile karşılaşmış ve maç 1-1 sona ermişti. Maça damgasını vuran olay ise tribünden düşerek ağır yaralanan 21 yaşındaki Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz oldu. Kaçmaz, vahim olayın ardından hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybetti. Halil Kaçmaz'ın vefat ettiği anlara dair güvenlik kameraları olayı görüntüledi.
09:00 - 15 Şubat 2026
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gaziantep FK karşısında dramatik anlar yaşadı. Mücadele, 4-2'lik skorla sona erdi ve adeta nefes kesti.
09:00 - 15 Şubat 2026
Zecorner Kayserispor, Kocaelispor karşılaşmasında son dakikalar da heyecan dolu anlara tanıklık etti. İlk yarıda Kocaelispor zamana hükmederek öne geçti, ama Kayserispor son anlarda farkı bire indirmeyi başardı.
05:00 - 15 Şubat 2026
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Mücadele, Gaziantep'teki stadyumda heyecan dolu anlara sahne oldu.
05:00 - 15 Şubat 2026
TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u kabus gibi bir hafta sonu bekliyor! Kulüp lisansı alabilmesi için 16 Şubat Pazartesi gününe kadar tam 250 milyon TL'lik devasa bir ödeme yapması gereken Körfez temsilcisinde zaman kum saati gibi akıyor. Sadece 2 günü kalan yeşil-siyahlılar bu krizi aşamazsa 3 puan silme cezasıyla sarsılacak!
